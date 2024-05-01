Ворог розширює плацдарм: РФ штурмує позиції ЗСУ на двох напрямках – Рьопке

Ворожі сили пройшли 3 км углиб позицій українських військ, розповів Юліан Рьопке.

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ЗСУ стримують удари ворога / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Міноборони РФ

За даними німецького ресурсу Bild російським окупантам вдалося здійснити минулого тижня прорив на північний захід від Авдіївки.

Як стверджує аналітик Юліан Рьопке, ворожі сили пройшли 3 км углиб позицій українських військ до селища Очеретине.

За його даними, російським окупаційним військам вдається розширювати утворений плацдарм уздовж залізничної лінії.

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Оглядач уточнив, що ворогу вдалося захопити Новокалинове і Керамік, а також почати на Архангельське з двох напрямків.

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"На цій ділянці фронту росіяни зараз просуваються зі швидкістю до 2 км на тиждень", - додав Рьопке.

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Раніше повідомлялося, що Україна може відновити сили для потужного контрнаступу. Збройні сили України отримають ресурс для стримування окупантів під час їхнього літнього наступу.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ раніше оцінив загрозу оточення Часового Яру. Російські окупанти штурмують позиції Сил оборони в районі Часового Яру з кількох напрямків, при цьому застосовуючи авіацію.

Як повідомлялося раніше, в ISW оцінили, чи зможуть ЗСУ зупинити атаки окупантів. Країна-агресор Росія, найімовірніше, доб'ється тактичних успіхів на фронті найближчими тижнями, поки Україна чекає прибуття військової допомоги від США.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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