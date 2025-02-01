Ворог суне вперед на Торецькому напрямку: у ЗСУ прокоментували тактику РФ

Окупанти знищують потенційні позиції Сил оборони України.

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Ворог застосовує тактику мінування для просування на нові ділянки / Колаж: Главред, фото: 66 ОМБр, 22 ОМБр

Що повідомили військові:

На Торецькому напрямку окупанти почали активно використовувати міни

Ворог просувається вперед малими штурмовими групами

Окупаційна армія країни-агресорки Росії на Торецькому напрямку активно використовує міни, щоб знищувати укриття та мінувати території для просування вперед.

Як повідомив в етері телемарафону речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, ворог таким чином постійно рухається малими штурмовими групами, щоб унеможливити зайняття українськими військовими укриттів чи позицій.

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Торецьк / Інфографіка: Главред

"На Торецькому напрямку активніше використовує міни для мінування території та знищення будь-яких укриттів, які можуть стати потенційними позиціями для Сил оборони. Таким чином вони постійно рухаються вперед малими штурмовими групами", - сказав він.

Водночас, за словами Запорожця, у районі Часового Яру окупанти наразі менше застосовують таку тактику. Ворожі війська лише говорять про застосування мін, але відеофіксації цього немає.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше Главред писав, що речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів на що націлений ворог на Куп'янському напрямку. За його словами, там ворог хоче взяти Куп'янськ-Вузловий, який є важливим населеним пунктом для окупантів через залізницю та логістику.

Нагадаємо, у 205 мотострілецькій бригаді країни-агресорки Росії, що дислокована в районі населеного пункту Таврійськ, частішають випадки саботажу наказів командування, бо окупанти не хочуть йти в атаки на Херсонському напрямку.

Напередодні аналітики ISW повідомляли, що російські війська активізували наступальні дії на північ від Куп’янська в Харківській області, проте поки що невідомо, чи вдасться їм оточити та захопити місто.

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Що таке ОТУ "Луганськ"? Оперативно-тактичне угруповання "Луганськ" (скорочено - ОТУ "Луганськ") - угруповання українського війська та район його дій в рамках війни на Сході України, пише Вікіпедія.

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