Ворог суне вперед на Торецькому напрямку: у ЗСУ прокоментували тактику РФ

Що повідомили військові:
- На Торецькому напрямку окупанти почали активно використовувати міни
- Ворог просувається вперед малими штурмовими групами
Окупаційна армія країни-агресорки Росії на Торецькому напрямку активно використовує міни, щоб знищувати укриття та мінувати території для просування вперед.
Як повідомив в етері телемарафону речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, ворог таким чином постійно рухається малими штурмовими групами, щоб унеможливити зайняття українськими військовими укриттів чи позицій.
"На Торецькому напрямку активніше використовує міни для мінування території та знищення будь-яких укриттів, які можуть стати потенційними позиціями для Сил оборони. Таким чином вони постійно рухаються вперед малими штурмовими групами", - сказав він.
Водночас, за словами Запорожця, у районі Часового Яру окупанти наразі менше застосовують таку тактику. Ворожі війська лише говорять про застосування мін, але відеофіксації цього немає.
Ситуація на фронті - останні новини
Раніше Главред писав, що речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук розповів на що націлений ворог на Куп'янському напрямку. За його словами, там ворог хоче взяти Куп'янськ-Вузловий, який є важливим населеним пунктом для окупантів через залізницю та логістику.
Нагадаємо, у 205 мотострілецькій бригаді країни-агресорки Росії, що дислокована в районі населеного пункту Таврійськ, частішають випадки саботажу наказів командування, бо окупанти не хочуть йти в атаки на Херсонському напрямку.
Напередодні аналітики ISW повідомляли, що російські війська активізували наступальні дії на північ від Куп’янська в Харківській області, проте поки що невідомо, чи вдасться їм оточити та захопити місто.
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Що таке ОТУ "Луганськ"?
Оперативно-тактичне угруповання "Луганськ" (скорочено - ОТУ "Луганськ") - угруповання українського війська та район його дій в рамках війни на Сході України, пише Вікіпедія.
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