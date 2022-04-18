Ворог завдав чотири ракетних удари по Львову: 6 загиблих, 11 постраждалих, зокрема дитина

Три ракети були спрямовані на об'єкт військової інфраструктури, одна вдарила по шиномонтажу. Внаслідок влучень сталися пожежі, їх досі гасять.
Вранці в понеділок, 18 квітня, російські окупанти завдали чотири ракетних удари по Львову. Три з них – по об'єкту військової інфраструктури, один – по шиномонтажу. Внаслідок влучень ракет спалахнули пожежі.
Про це повідомив у Facebook голова Львівської обласної військово-цивільної адміністрації Максим Козицький.
Рятувальники продовжують гасити пожежі. Об'єкти отримали суттєві пошкодження.
Є загиблі та постраждалі. На цей час відомо про 6 загиблих і 8 постраждалих. Серед постраждалих - одна дитина.
Мер Львова Андрій Садовий підтвердив у Telegram, що одна з ракет влучила в цивільний об'єкт - шиномонтаж. Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів.
Що стосується жертв і постраждалих, то, за словами Садового, загинули 6 осіб, 11 - поранено, зокрема дитина.
"Від ударної хвилі розбито вікна в готелі поблизу. У ньому живуть евакуйовані українці", - написав мер Львова.
Як повідомляв Главред, 18 квітня російські військові завдали ракетних ударів по низці міст України. Зокрема, "прильоти" були в Києві, у Львові та в Дніпропетровській області.
Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в Синельниківському районі дві людини постраждали. Там ракета потрапила в інфраструктурний об'єкт. У Павлоградському районі людей не зачепило, але зруйновано залізничну інфраструктуру.
Зазначимо, військовий експерт Агіль Рустамзаде вважає, що загроза ракетних ударів на всій території України зберігатиметься ще довго. У Росії виявилося більше ракет, ніж всі очікували.
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