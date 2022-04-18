Вранці окупанти обстріляли ракетами Київ, Львів та Дніпропетровщину: над столицею – чорний дим

18 квітня "прильоти " були в Києві, у Львові та в Дніпропетровській області / Фото t.me/allkiev

Вранці в понеділок, 18 квітня, російські окупанти завдали ракетних ударів по низці міст України. Зокрема, "прильоти" були в Києві, у Львові та в Дніпропетровській області.

Ракетний удар у Києві 18 квітня

Жителі столиці повідомляють про звуки вибухів у Києві. У деяких районах міста видно чорний дим.

ЗМІ пишуть про великий вибух у Київській області.

Офіційного підтвердження інформації поки що немає.

Ракетний обстріл Львова

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що було нанесено п'ять прицільних ракетних ударів по місту.

Відповідні служби вже виїхали на місце. Більш детальна інформація з'ясовується.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вже підтвердив, що було завдано одразу п'ять потужних ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Львова.

"Росіяни продовжують варварськи атакувати з повітря українські міста, цинічно на весь світ заявляючи про своє право... вбивати українців", - написав Подоляк у Twitter.

Глава Укрзалізниці Олександр Камишин уточнив, що у Львові кілька ракет влучили поряд із залізничними об'єктами. Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає. Рух поїздів відновлено, але можливі затримки.

Обстріл Дніпропетровщини 18 квітня

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що сьогодні о 08.50 ранку були "прильоти". У Синельниківському районі двоє людей постраждали.

"Там ракета потрапила в інфраструктурний об'єкт. Вогонь рятувальники приборкали. У Павлоградському районі людей не зачепило. Але зруйновано залізничну інфраструктуру", - написав Резніченко.

Як повідомляв Главред, військовий експерт Агіль Рустамзаде вважає, що загроза ракетних ударів на всій території України зберігатиметься ще довго. У Росії виявилося більше ракет, ніж всі очікували.

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