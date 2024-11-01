Ворог лютує на двох напрямках: у ЗСУ назвали 'найгарячіші' ділянки фронту

Сили оборони України уразили дев'ять районів зосередження особового складу армії РФ.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

Коротко:

ЗСУ завдають ударів по ворогу

РФ йде на штурм на сході

Минулої доби армія країни-агресора здійснила 170 штурмових атак на позиції Сил оборони України, зосередившись на Курахівському та Покровському напрямках.

Як розповіли в Генштабі ЗСУ, противник завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах три ракетні удари із застосуванням семи ракет, а також 57 авіаударів, скинув 108 КАБ, застосував 1366 дронів-камікадзе, а також здійснив 4241 обстріл, із них 160 із РСЗВ.

Своєю чергою, за минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України вразили один засіб ракетних військ і артилерії та дев'ять районів зосередження особового складу і техніки російських загарбників.

Ситуація на фронті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 60 атак на позиції наших військ поблизу Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Острівського, Максимільянівки, Антонівки та Єлизаветівки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Єлизаветівка.

/ Инфографика: Главред

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових і наступальних дій агресора в районах Променя, Лисівки та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед поблизу Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів і в Серебрянському лісі.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колесниківки, Загризового, Лозової, Берестового та Вишневого.

На Времівському напрямку противник здійснив п'ять штурмів наших позицій, на Придніпровському напрямку - чотири рази. Окупанти активно задіяли штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Харківському, Торецькому, Оріхівському та Краматорському напрямках ворог штурмував українські позиції по три рази.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Триває операція в Курській області Росії. Авіація окупантів за минулу добу завдала 21 удар із застосуванням 33 КАБів по своїй території.

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ накопичила 120 тисяч військових на фронті. На Покровсько-Курахівському напрямку ситуація для ЗСУ залишається дуже важкою, проте росіяни не прорвали фронт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Куп'янському напрямку Харківської області війська країни-окупанта РФ прагнуть максимально закріпитися на лівобережному плацдармі, заявив командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

Як повідомляв раніше Главред, Сили оборони продовжують успішно стримувати російські війська на півдні. Однак Владислав Волошин повідомив, що на цій ділянці фронту українським силам протистоїть близько 200 тисяч російських окупантів. РФ розподіляє сили за напрямками, оцінюючи, де найбільше нарощуються їхні зусилля.

Дивіться відео - кремлівські генерали в паніці через несподіваний удар ЗСУ:

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