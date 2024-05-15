Ворог намагатиметься підтягнути ресурси: чи вдався "бліцкриг" росіян на Харківщині

Російські окупанти ще на території РФ втратили багато техніки, яку хотіли використати для наступу на Харків.

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Бліцкриг росіян на Харківщині не вдався / Колаж: Главред, фото: 128-та окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК "Захід"

Російські окупанти намагалися здійснити бліцкриг у Харківській області. Однак ворог досі знищується українськими військовими в межах 3-6 кілометрів від кордону з Україною. Про те, чи вдалося РФ домогтися бажаного, розповів військовослужбовець ЗСУ та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, повідомляє Еспресо.

Росіяни вже навіть почали використовувати танки, намагаючись просочитися вглиб країни. Але українські військові знищили їх і не дали ворогу закріпитися.

"Росіянам на Харківщині не вдався бліцкриг. Хоча ресурс, який вони залучали, маршрути, які вони прокладали, є в основному з акцентом на піхоту. Росіяни робили ставку на те, щоб просочитися вглиб нашої території і закріпитися, щоб підтягнути техніку". Бачимо, що багато техніки, яку вони акумулювали перед наступом, було знищено на самій території Росії", - сказав Тимочко. відео дня

Водночас, він переконаний, що ворог намагатиметься посилити свої підрозділи.

Хто такий Іван Тимочко Іван Тимочко - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті в Харківській області - останні новини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відступили на Харківщині - у Генштабі розповіли подробиці. Українські військові були змушені відступити в районах Лук'янців і Вовчанська.

Також у ISW зазначали, що темп наступу РФ сповільнився - окупанти застосували нову тактику на Харківщині. Використання невеликих штурмових груп може сприяти збільшенню втрат живої сили росіян і техніки.

Нагадаємо, у поліції розповіли про ситуацію у Вовчанську. У Вовчанську тривають активні бої, ворог займає позиції на вулицях. Жителів міста закликали евакуюватися.

Також стало відомо, що РФ зазнала великих втрат під час наступу на Харківщині - у Генштабі ЗСУ назвали цифри.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ - місто в Україні, Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживало близько 3500 осіб, пише Вікіпедія.

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