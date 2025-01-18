Окупанти вдарили балістикою по Запоріжжю: є руйнування і постраждалі

Коротко:
- Російські окупанти вранці вдарили балістикою по Запоріжжю
- Шестеро людей постраждали, одна жінка у важкому стані
- Частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових об’єктів, пошкоджені житлові будинки
Російські загарбники вдарили балістикою по Запоріжжю рано вранці в суботу, 18 січня. Внаслідок удару шестеро людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він зазначив, що ворог ударив по середмістю обласного центру.
Частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових об’єктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.
Станом на зараз відомо про шестеро постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю.
"Одна жінка у важкому стані. Ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі у лікарні. Медики надають необхідну допомогу. На місці влучань працюють п'ять бригад швидкої допомоги", – повідомив Федоров.
Пізніше голова ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 8 осіб.
У Нацполіції зазначають, що двоє людей вважаються зниклими безвісти.
Дивіться відео про наслідки ворожої атаки по Запоріжжю:
Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини
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Як повідомляв Главред, РФ завдала удару по Кривому Рогу вдень 17 січня – 4 людей загинули, 3 важкопоранених. Внаслідок атаки пошкоджені звичайні житлові будинки, навчальний заклад, інша міська інфраструктура.
У Кривому Розі жінку вбило уламками в авто. Ігор поховав свою першу дружину і матір своїх трьох дітей у Херсоні два роки тому, а тепер ворожа ракета вбила у Кривому Розі його другу дружину.
Нагадаємо, у британській розвідці повідомили про небезпеку – у найближчі місяці країна-агресорка Росія зможе застосовувати під час обстрілів понад 1500 дронів-камікадзе.
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