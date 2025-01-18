Окупанти вдарили балістикою по Запоріжжю: є руйнування і постраждалі

Шестеро людей постраждали. Одна жінка у важкому стані, ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості.

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Окупанти вдарили балістикою по Запоріжжю/ колаж: Главред, фотто: Запорізька обласна військова адміністрація

Коротко:

Російські окупанти вранці вдарили балістикою по Запоріжжю

Шестеро людей постраждали, одна жінка у важкому стані

Частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових об’єктів, пошкоджені житлові будинки

Російські загарбники вдарили балістикою по Запоріжжю рано вранці в суботу, 18 січня. Внаслідок удару шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він зазначив, що ворог ударив по середмістю обласного центру.

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Частково зруйнована адмінбудівля одного з промислових об’єктів. Пошкоджені житлові будинки та приватний транспорт.

Станом на зараз відомо про шестеро постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю.

"Одна жінка у важкому стані. Ще двоє жінок та троє чоловіків у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі у лікарні. Медики надають необхідну допомогу. На місці влучань працюють п'ять бригад швидкої допомоги", – повідомив Федоров.

Пізніше голова ОВА повідомив, що кількість постраждалих зросла до 8 осіб.

У Нацполіції зазначають, що двоє людей вважаються зниклими безвісти.

Наслідки ворожої атаки по Запоріжжю/ скрін

Дивіться відео про наслідки ворожої атаки по Запоріжжю:

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Нагадаємо, рано вранці 18 січня РФ масовано вдарила по Києву, є загиблі, одна зі станцій метро у вогні. В одному з районів Києва загинули четверо людей. У вогні одна зі станцій метро, її закрили на вхід та вихід.

Як повідомляв Главред, РФ завдала удару по Кривому Рогу вдень 17 січня – 4 людей загинули, 3 важкопоранених. Внаслідок атаки пошкоджені звичайні житлові будинки, навчальний заклад, інша міська інфраструктура.

У Кривому Розі жінку вбило уламками в авто. Ігор поховав свою першу дружину і матір своїх трьох дітей у Херсоні два роки тому, а тепер ворожа ракета вбила у Кривому Розі його другу дружину.

Нагадаємо, у британській розвідці повідомили про небезпеку – у найближчі місяці країна-агресорка Росія зможе застосовувати під час обстрілів понад 1500 дронів-камікадзе.

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