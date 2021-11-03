"Що буде далі - не знає жодна жива душа": Комаровський розповів про ефективність вакцин

За словами эксперта, подолати ковід допоможе тільки вакцинація.
Кандидат медичних наук і відомий український лікар Євген Комаровський розповів про те, як нинішні вакцини протистоять Дельта-штам.
В студії програма "Підсумки місяця з доктором Комаровським "на телеканалі "Україна 24 він спростував міф про неефективність препаратів проти штаму"Дельта".
"Всі зареєстровані вакцини, які є на даний момент, працюють проти штаму "Дельт". Звичайно, якби це був той самий первородний уханьский штам, то всі б ці вакцини давали 100% захист від симптоматичного прояву хвороби. Тобто ніхто б взагалі не хворів, не було б ніяких симптомів ковіду", - заявив Комаровський.
Він підкреслив, що при інфікуванні "Дельтою", вакцини гарантують легкий перебіг захворювання.
"Що буде далі - не знає жодна жива душа", - підкреслив і додав, що якщо у людини багато антитіл, то він не захворіє. А якщо їх взагалі немає, то інфікування будь-яким штамом гарантовано.
При цьому, за словами Комаровського, та людина, у якої немає антитіл, стає середовищем для мутації вірусу.
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"Саме тому доцільно тим, хто навіть вже перехворів, робити щеплення, щоб ще більше підвищити кількість антитіл і запобігти мутації коронавірусу", - резюмував лікар.
Нагадаэмо, в Україні є ймовірність розширення "червоної" зони карантину. На сьогоднішній день мова йде про три регіони. У зоні ризику Волинська, Харківська та Тернопільська області.
Також загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.
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