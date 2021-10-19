У світі поширюється нова, більш заразна, форма коронавірусу

З'явився новий небезпечний штам коронавірусу / Фото Reuters

У Великобританії зареєстрували нову варіацію коронавірусу. Штам вже отримав назву AY.4.2.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на вченого Інституту Веллкома Сенгера в Кембриджі Джеффрі Барретта і директора Інституту генетики Лондонського університету Франсуа Баллу, це - різновид Дельта-штаму. Однак його заразність перевищує вихідний варіант як мінімум на 10-15 відсотків.

Виходячи з цього, вчені не виключають, що AY.4.2 може виявитися найбільш заразною версією коронавірусу з усіх часів пандемії.

Читайте также"Ми падаємо з ніг, а ви втрачаєте рідних": львівський лікар на моторошному прикладі закликала до вакцинаціїНа даний момент штам фіксується тільки у Великобританії. Ним інфіковано вже 10% від усіх хворих коронавірусом.

Нагадаємо, заввідділення анестезіології та інтенсивної терапії медзакладу Наталія Матолінець у Facebook написала моторошний пост з благанням про вакцинацію і привела в приклад страшну історію багатодітної матері, яка через коронавірус опинилася в реанімації і медики з останніх сил борються за її життя. Також вона розповіла про страшну ситуацію в реанімації Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Також раніше Главред писав, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб. Про це заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.