УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Світ

У світі поширюється нова, більш заразна, форма коронавірусу

19 октября 2021, 15:05

Новий вид COVID-19 з'явився у Великобританії. Це - варіація Дельта-штаму.

коронавірус
З'явився новий небезпечний штам коронавірусу / Фото Reuters

У Великобританії зареєстрували нову варіацію коронавірусу. Штам вже отримав назву AY.4.2.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на вченого Інституту Веллкома Сенгера в Кембриджі Джеффрі Барретта і директора Інституту генетики Лондонського університету Франсуа Баллу, це - різновид Дельта-штаму. Однак його заразність перевищує вихідний варіант як мінімум на 10-15 відсотків.

Виходячи з цього, вчені не виключають, що AY.4.2 може виявитися найбільш заразною версією коронавірусу з усіх часів пандемії.

Читайте также"Ми падаємо з ніг, а ви втрачаєте рідних": львівський лікар на моторошному прикладі закликала до вакцинаціїНа даний момент штам фіксується тільки у Великобританії. Ним інфіковано вже 10% від усіх хворих коронавірусом.

Нагадаємо, заввідділення анестезіології та інтенсивної терапії медзакладу Наталія Матолінець у Facebook написала моторошний пост з благанням про вакцинацію і привела в приклад страшну історію багатодітної матері, яка через коронавірус опинилася в реанімації і медики з останніх сил борються за її життя. Також вона розповіла про страшну ситуацію в реанімації Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

Також раніше Главред писав, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб. Про це заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

viber
вчені новини Великобританії коронавірус штам штами коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «У світі поширюється нова, більш заразна, форма коронавірусу». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Повний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей деньПовний місяць у жовтні 2021: що не можна робити в цей день М'яка зима і безсніжний Новий рік: синоптик уточнила прогноз погоди для України на кілька місяцівМ'яка зима і безсніжний Новий рік: синоптик уточнила прогноз погоди для України на кілька місяців На Закарпатті медики замість щеплення зливають вакцину в каналізацію - ЗМІНа Закарпатті медики замість щеплення зливають вакцину в каналізацію - ЗМІ На нас чекає "весела" зимаНа нас чекає "весела" зима У Росії здали нерви: як Москва вручила Україні серйозні козиріУ Росії здали нерви: як Москва вручила Україні серйозні козирі

Последние новости

15:56

День кухаря в Україні: душевні привітання і прикольні картинки до свята

15:49

Засідання Ради: міністр екології подав у відставку, а "Слуга народу" скоротилася на одного нардепа

15:32

"Велике будівництво" відновило три мости на трасі Р-66 у Луганській області

15:31

Погрози та образи: на Хмельниччині роботодавець змушує звільнитися вагітну дівчину Видео

15:18

Глава Пентагону Ллойд Остін прямим текстом звинуватив РФ в агресії проти України

Реклама
15:11

Зірка серіалу Клон показала гаряче постільне фото

15:05

У світі поширюється нова, більш заразна, форма коронавірусу Видео

15:00

Гороскоп на 20 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: збитки або кардинальні зміни Видео

14:47

Як заощадити на опаленні в квартирі: прості поради, як платити менше

14:46

Вода хльостала через дірявий дах поїзда Укрзалізниці і залила підлогу у вагоні Видео

14:44

"Ми падаємо з ніг, а ви втрачаєте рідних": львівський лікар закликала до вакцинації Видео

14:35

Ще чотири області опинилися на межі потрапляння в "червону" зону: список

14:31

Півтора мільйона щеплень і новий рекорд: у МОЗ оголосили про прискорення вакцинації в Україні Видео

14:18

Легкої ходи більше не буде: у Житомирі знесли відому фабрику шкарпеток Видео

13:43

Ім'я Макар: значення, доля, характер

13:31

Мокра Настя Каменських в одних трусиках підкорює пляжі Дубая

13:31

Календар овуляції: як вичислити сприятливі дні для зачаття дитини

13:19

Коли включать опалення в Києві 2021-2022: дати, тарифи і субсидія Видео

13:15

Участь жителів ОРДЛО та роль РФ: "Венеціанка" пропонує змінити законопроект щодо Донбасу і Криму

12:58

Смерть на дистанційці: п'ятикласник помер через вибух телефону на онлайн-уроці

Реклама
12:29

У Росії здали нерви: як Москва вручила Україні серйозні козирі мнение

12:25

Стригти волосся уві сні: про що говорить такий сон

12:23

Надія Мейхер в напівпрозорому костюмі поділилася думками про життя

12:15

Майбутніх депутатів зібралися відправити до психіатра після заяви Третьякової про Полякова

12:06

Корнієнка обрали новим першим віцеспікером Ради

11:54

Бойовики зняли замок і пішли: Місія ОБСЄ знову почала патрулювання на Донбасі

11:45

Глава Пентагону Ллойд Остін прибув в Україну

11:41

Нещодавно народила: жахлива аварія на Волині забрала життя матері трьох дітей Видео

11:36

Найсильніша магнітна буря в жовтні 2021: як пережити без фатальних наслідків Видео

11:08

Закриття кордонів ЄС для українців: у МЗС роз'яснили ситуацію Видео

10:48

"Хочу всіх заспокоїти": Зеленський розповів, скільки українці платитимуть за газ взимку

10:48

Ридала і дякувала: українку з чотирма дітьми повернули в Україну з табору в Сирії Видео

10:38

День ангела в листопаді 2021 за церковним календарем: іменинники місяця

10:33

Від 220 грн за кілограм і вище: в Україні злетять ціни на сир Видео

10:05

Б'є дітей та погрожує вчителям: 5-класник з ножем тримає в страху цілий ліцей у Полтаві

09:59

Зеленський розповів, в якому форматі готовий зустрітися з Путіним Видео

09:28

Як в 74 і 62 виглядати на 40: рідна сестра Ротару розкрила секрети їх молодості та ідеальної фігури

09:26

Громадянам України все частіше блокують рахунки в банках: що відбувається

08:50

Гороскоп на 19 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: люди з минулого або підказки інтуїції Видео

08:29

Промочить дощами і продує холодом: погода в Україні на 19 жовтня

Реклама
08:21

В Україні - антирекорд смертей від COVID-19: за добу жертвами стали понад 500 пацієнтів Видео

07:37

Заслужена артистка України Марія Гонта померла від коронавірусу

07:06

"Немає сенсу ставити запитання, коли знаєш відповідь": Зеленський оцінив перспективи вступу України в ЄС Видео

06:39

На Чернігівщині жертвою COVID-19 став дев'ятикласник Видео

06:18

Ще один локдаун Україна не потягне мнение

05:50

Прикмети на 19 жовтня: що не можна робити в Фомін день і як не потрапити в біду Видео

05:37

Створено новий метод контрацепції для чоловіків: винахід вже отримав престижну нагороду

05:02

Яким українцям належить пенсія в 55, 50 і 45 років: повний перелік

04:41

Чому небезпечно випивати багато води за день - відповідь фахівця

04:30

Леді Гага засвітила потужний "бампер" в ультракороткій срібній сукні

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять