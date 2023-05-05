"Вітаємо з 9 травня, Слава Україні": Жданов зробив прогноз про акцію БПЛА над Красною площею

Окупанти Росії впадають в паніку через маневри України, вони метушаться і не розуміють, як і коли наступатимуть ЗСУ, зазначив військовий експерт Олег Жданов.

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Безпілотник може пролетіти над Червоною площею і "привітати" росіян листівками з гаслом Слава Україні - Жданов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

До 9 травня над Красною площею у Москві може пролетіти безпілотник, який скине листівки з гаслом Слава Україні. Україна не прив'язується до дат, маневрує, через що окупанти Росії не можуть зрозуміти, де і коли буде контрнаступ. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що до 9 травня в Москві можуть відбутися будь-які політичні акції. Наприклад, над Червоною площею може пролетіти БПЛА і скинути "привітання" з листівками.

"До 9 травня можливі політичні акції. Наприклад, безпілотник може пролетіти над Красною площею і скинути листівки: "Вітаємо з 9 травня. Слава Україні!" - зазначив Жданов.

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Експерт акцентував увагу на тому, що Україна не прив'язується до будь-яких дат, тому противник метушиться і не розуміє, де і коли буде контранступ ЗСУ.

"Ми не прив'язуємося до символічних дат, вживаючи будь-які дії, і це дуже добре. Це змушує супротивника кидатися, не знаючи, що робити. У росіян паніка, вони не розуміють, де, якими силами і коли наступатиме українська армія. Вони кидаються з однієї ділянки фронту на іншу: тут вдарять, там вдарять, там їхня розвідка спробує щось з'ясувати. А ми при цьому просто ведемо підготовчі дії то тут, то там, тим самим, не даючи ворогові зосередитися", - додав полковник запасу.

Також він уточнив, що армія України в 9 травня, ймовірно, буде завдавати ударів по ворожих об'єктах виходячи з практичної доцільності.

"Думаю, наш Генштаб буде завдавати ударів, виходячи з практичної доцільності. База у Тамані – це перевалка, база у Севастополі – це перевалка, ешелон з паливом у Брянській області - це не наша робота, але це теж допомога фронту", - підкреслив Олег Жданов.

Невідомі безпілотники атакували Кремль

Країна-агресор Росія, яка розв'язала війну проти України, звинуватила Україну в нібито "спробі вдарити по Кремлю і замаху на главу РФ Путіна". У Москві заявили про атаку Кремля, мовляв, "українськими безпілотниками". Пізніше у Мережі з'явилося відео, як один з БПЛА завдає удару по резиденції Путіна. Самого директора Кремля в момент удару в будівлі не було.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не має жодного відношення до удару БПЛА по Кремлю. На його думку, інцидент може сигналізувати або про підготовку Москвою великого теракту або ж активізації російського підпілля.

Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна на атакувала ані Кремль, ані директора РФ Путіна. На думку українського гаранта, Москва спеціально звинувачує у всьому Київ, оскільки в окупантів немає перемог на полі бою, а плани щодо захоплення України провалилися.

Дивіться відео, як невідомий БПЛА вдарив по Кремлю

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