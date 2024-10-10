"Впишеться РФ": Жданов сказав, скільки військових потрібно ЗСУ для вторгнення в Білорусь

У білорусів чисельність армії становить 60 тисяч осіб. Україні потрібно мати перевагу хоча б у 2,5 раза.

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За словами Жданова, за Білорусь одразу ж "впишеться" Росія / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Для вторгнення в Білорусь Україні потрібне приблизно 200-тисячне угруповання. Але наразі необхідності в цій операції немає. Про це розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, у білорусів чисельність армії становить 60 тисяч осіб - це без мобілізації, без розгортання.

"Відповідно, нам потрібно мати перевагу хоча б у 2,5 раза, тобто 150-200 тисяч осіб для такої операції", - сказав він.

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Також Жданов нагадав, що за Білорусь одразу ж "впишеться" Росія.

"Вона наростить зусилля на лінії фронту, атакуючи наші позиції, а, можливо, і завдасть іншого удару. У цьому випадку у РФ будуть підстави для застосування ядерної доктрини", - зазначив він.

Згідно з міжнародним правом, ядерна держава не може застосовувати ядерну зброю проти неядерної держави, тобто РФ не можна було застосувати ядерну зброю по Україні. Однак останні зміни, внесені Путіним до військової доктрини РФ, відтепер дозволяють використовувати "ядерку" і проти неядерних держав.

"Причому достатнім приводом для цього є навіть не вторгнення військ іншої країни на територію РФ, а вогневе ураження цілей на російській території. Україна вже завдала безліч ударів по території Російської Федерації, зокрема по аеродромах, але відповіді не було", - нагадав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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