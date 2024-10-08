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"Вартувало починати все не по Курщині": експерт озвучив дві головні помилки ЗСУ

Даяна Швець
8 жовтня 2024, 18:18
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ЗСУ мали всі шанси убезпечити Харків.
ВСУ, карта Курской области
Світан переконаний, що удару треба було завдавати не по Курщині / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин из ISW

Україна в Курській операції скоїла декілька помилок, особливо через повільність західних союзників. Деякі з них озвучив полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Євгенії Кутновій для YouTube-каналу "Фабрика новин".

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

На його думку, Курську операцію треба було розпочинати раніше.

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"Варто починати все на кілька місяців раніше і не Курщиною, а Бєлгородщиною. Тоді б ми убезпечили Харків", – зазначив військовий аналітик.

Роман Світан висуває припущення, що, за умови розгортання операції наприкінці весни в Бєлгородській області, а не наприкінці літа на Курській, то зараз українці б знаходилися приблизно за 20 км від Бєлгорода. Як результат, ЗСУ убезпечили б Харків.

"Але чим було починати? На кінець весни у нас фактично нічого не було, навіть розуміння фінансування нашими партнерами. Було багато питань. Але які претензії можуть бути до Сирського? Він явно не винен у тому, що Трамп із Байденом не виділили у грудні 60 млрд", - зазначив полковник.

'Вартувало починати все не по Курщині': експерт озвучив дві головні помилки ЗСУ
Курська АЕС / Инфографика: Главред

Курська операція ЗСУ - що відомо

Як відомо, українські військові продовжують операцію в Курській області країни-агресора РФ - Сили оборони просунулися біля Обухівки.

Своєю чергою редактор видання Faridaily Максим Товкайло розповів, чи може бути Курська область в обмін на Донбас і південь України. Саме цей хід ЗСУ став для Володимира Путіна особистою образою.

Водночас в ISW розкрили загрози на Курщині. Російські блогери повідомили 4 жовтня, що російські сили відбили Ведмеже (на південний схід від Глушкова), але ISW не виявив підтвердження цієї інформації.

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