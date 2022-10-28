Атака та ближній бій: бійці ЗСУ знищили командира найманців ПВК Вагнера

Серед убитих вагнерівців українські військові ідентифікували заступника начальника штабу найманців.
Заступника начальника штабу найманців ПВК Вагнера ліквідували бійці українського спецпідрозділу Хорт.
Бійці спецпідрозділу в ближньому бою вони зіткнулися з групою бойовиків ПВК "Вагнер", йдеться в повідомленні на сторінці спецпідрозділу Хорт в Facebook.
"Бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу", - йдеться в повідомленні.
Підкреслюється, що серед убитих вагнерівців українські військові ідентифікували заступника начальника штабу найманців.
Крім того, бійці ЗСУ взяли в трофей зброю цього окупанта - АК-12. Це автомат, що знаходиться на озброєнні ворожої армії з 2018 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупаційна армія РФ не справляється в Україні, тому на війну вербують російських ув'язнених, заявив творець ПВК Вагнера Євген Пригожин ("кухар Путіна").
Як розповідають полонені окупанти, на війну ув'язнених агітує особисто Пригожин. Він приїжджає в колонії і виступає перед ув'язненими.
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