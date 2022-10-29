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Ліквідованих "чмобіків" стане більше: Словенія передала Україні 28 модернізованих Т-55

29 жовтня 2022, 19:22

Ці танки перебували у резерві словенської армії, а тепер посилять оборону України.

Ліквідованих 'чмобіків' стане більше: Словенія передала Україні 28 модернізованих Т-55
Словенія відправила Україні танки М-55S в обмін на техніку з Німеччини / Архівне фото з відкритих джерел

Словенія направила велику партію військової допомоги Україні. Наша держава отримала 28 танків М-55S. По суті - це покращений радянський Т-55. Це друга значна партія словенської військової підтримки Україні.

Як повідомляє видання 24UR з посиланням на Міноборони Словенії, танки, які перебували у резерві словенської армії, були успішно передані Україні. Тепер модернізовані Т-55 посилять оборону нашої держави.

Передача танків відбулася у рамках договору між канцлером Німеччини Олафом Шольцом і прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом. Словенія відправила Україні 28 танків М-55S в обмін на техніку з Німеччини.

Відомо, що Словенія має отримати від Німеччини 40 німецьких військових транспортних засобів: 35 важких зедових вантажівок і п'ять важких цистерн для води.

Що відомо про танк M-55S

M-55S - це словенська модернізація радянських танків Т-55, що випускалися в 1958-1979 роках.

Після модернізації замість "рідної" гармати Д-10тс2 калібру 100 мм словенські танки отримали 105 мм гармату L7, спарену з кулеметом ПКТ калібру 7,62 мм. Крім того, на вежу танка була встановлена модульна турель від Rafael з кулеметом ДШК. На вежу, лоб і борти була встановлена динамічна броня від Elbit sistem.

Система управління вогнем була покращена через інтеграцію цифрового балістичного комп'ютера, також встановлена система лазерних датчиків LIRD-1a для активації димових гранатометів.

На робочі місця навідника, командира і механіка-водія були встановлені оптичні прилади від словенської фірми Fotona, призначеної для установки на югославські танки М-84. Потужність силової установки V-12 була збільшена від 520 до 600 кінських сил.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що Україна отримала від ФРН першу систему протиповітряної оборони IRIS-T. Передача бойової одиниці відбулася 11 жовтня на українсько-польському кордоні.

Окрім того, влада Німеччини оголосила про додаткові постачання зброї Україні. Зокрема, Берлін обіцяє відправити ЗСУ 100 танків з Греції та Словаччини.

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков заявив, що уряд України очікує на отримання від міжнародних партнерів нових найменувань реактивних систем залпового вогню. Як зазначив глава Міноборони, на озброєнні ЗСУ вже є кілька десятків реактивних систем MLRS трьох видів (M142 HIMARS, M270, Mars II). "Найближчим часом ми очікуємо поповнення в цій "родині" - і новими найменуваннями, і кількісне", - повідомив він.

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війна в Україні танки військова допомога
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