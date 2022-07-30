На Півдні ЗСУ знищили понад 100 окупантів, командний пункт і військові склади РФ

Окупанти позбулися семи танків, гаубиці Мста-Б, двох САУ, 17 одиниць броньованої техніки, двох складів з боєприпасами і не дорахувалися 105 своїх солдатів.
На Півдні Збройні Сили України ліквідували понад 100 російських окупантів, командний пункт і кілька російських складів з боєприпасами. Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Південь у Facebook.
Авіація ЗСУ завдала чотири удари по скупченню живої сили й техніці ворога в Снігурівському та Бериславському районах.
Українські захисники за добу знищили:
- опорний пункт та укріплені підземні укриття ворожих підрозділів у Херсонській та Миколаївській областях;
- пункт управління батальйонної тактичної групи 34-ї окремої мотострілецької бригади окупантів у Брускинському;
- 105 окупантів;
- 7 танків Т - 62 і Т-72;
- гаубицю Мста-Б;
- 2 САУ;
- 17 одиниць броньованої техніки;
- 2 склади з боєприпасами.
"Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух по залізничному мосту через річку Дніпро неможливий", - йдеться у повідомленні.
Крім того, наголошується, що корабельне угруповання ворожого флоту зменшилося до 6 одиниць - частина переміщена в Новоросійськ, напоготові перебувають 2 ракетних і 2 великих десантних корабля. Загроза ракетних ударів зберігається.
Як повідомляв Главред, раніше українські військові на південному напрямку знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії противника та склади з боєприпасами.
Крім того, впродовж доби 28 липня російська окупаційна армія втратила ще чотири склади з боєприпасами на південному напрямку. Крім того, захисники України знищили 36 російських окупантів.
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