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Хотіли йти в наступ: ЗСУ знищили близько 300 російських окупантів точковим ударом

29 жовтня 2022, 10:04

Ще близько 60 окупантів були поранені внаслідок "бавовни".

Российские военные, украинские военные, ВСУ
ЗСУ ліквідували 300 окупантів, які хотіли йти в наступ / Колаж фото Генштаб ЗСУ, Telegram

Українські військові знищили близько 300 російських окупантів. Вони готувались до нападу на українських захисників поблизу Майорського. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В результаті точкових ударів підрозділів Сил оборони України, в районі населеного пункту Майорське напередодні знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу", - йдеться у повідомленні.

Наступного для після "бавовни" ще близько 60 російських окупантів були госпіталізовані до Горлівки.

У Червонопопівці в Луганській області ЗСУ знищили до 20 окупантів, ще близько 30 були поранені.

Бої на Донбасі

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що переломним моментом у війні стане падіння військ РФ у Донецьку чи Луганську. На думку чиновника, ситуація повністю деморалізує Росію, і тоді настане завершальний етап війни.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ, за наявності можливостей, могли б зайняти окупований Донецьк.

За словами Жданова, Росія сконцентрувала свої гарнізони, в основному, навколо Донецька. Однак у самому місті військ немає.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

Згодом він розповів, що окупанти женуть в атаки два штрафних батальйони з людей, які вже були засуджені в ході цієї війни.

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