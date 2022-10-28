Поїхав вбивати українців: ЗСУ ліквідували відомого в Росії ютубера і радіоведучого

Російського окупанта українські захисники ліквідували 21 жовтня.
Українські військові ліквідували відомого в Росії ютубера і радіоведучого Ігоря Нев'янського, більше відомого, як Dark Marshall. Про це повідомляв блогер-розслідувач Іраклі Комахидзе.
На його сторінці в російській соцмережі зазначено, що Нев'янському було 29 років. Він закінчив Уральське гірничозаводське училище в Свердловській області. Також повідомляється, що окупант служив у військовій частині № 3737 у м. Моздок.
Нев'янський не тільки вів свій канал, а й озвучував книги.
Якась Анастасія Качегарова повідомила про те, що окупант був ліквідований 21 жовтня. Він отримав якесь поранення, несумісне з життям.
Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ – підполковника повітряно-десантних військ РФ Олександра Болотникова. Знищений окупант служив у 98-й повітряно-десантній дивізії РФ.
Нагадаємо, українські військові пізно ввечері 20 жовтня завдали удару з реактивної системи залпового вогню HIMARS по переправі російських окупантів, яку ті спорудили через річку Дніпро у Херсоні. Під час удару був знищений відомий російський пропагандист Олег Клоков.
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