Поїхав вбивати українців: ЗСУ ліквідували відомого в Росії ютубера і радіоведучого

ЗСУ ліквідували відомого в Росії ютубера / Колаж фото Іраклі Комахідзе, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Українські військові ліквідували відомого в Росії ютубера і радіоведучого Ігоря Нев'янського, більше відомого, як Dark Marshall. Про це повідомляв блогер-розслідувач Іраклі Комахидзе.

На його сторінці в російській соцмережі зазначено, що Нев'янському було 29 років. Він закінчив Уральське гірничозаводське училище в Свердловській області. Також повідомляється, що окупант служив у військовій частині № 3737 у м. Моздок.

Нев'янський не тільки вів свій канал, а й озвучував книги.

Якась Анастасія Качегарова повідомила про те, що окупант був ліквідований 21 жовтня. Він отримав якесь поранення, несумісне з життям.

ЗСУ ліквідували відомого в Росії ютубера / Іраклі Комахідзе

Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України знищили ще одного старшого офіцера російських окупаційних військ – підполковника повітряно-десантних військ РФ Олександра Болотникова. Знищений окупант служив у 98-й повітряно-десантній дивізії РФ.

Нагадаємо, українські військові пізно ввечері 20 жовтня завдали удару з реактивної системи залпового вогню HIMARS по переправі російських окупантів, яку ті спорудили через річку Дніпро у Херсоні. Під час удару був знищений відомий російський пропагандист Олег Клоков.

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