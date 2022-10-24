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На Півдні ЗСУ знищили рідкісний комплекс радіолокації РФ "Зоопарк-1"

24 жовтня 2022, 07:45

РЛС "Зоопарк-1" стоїть на озброєнні армії РФ з 2008 року. Орієнтовна вартість - близько 10-15 млн доларів. Призначений для розвідки та контролю стрільби.

РЛС
ЗСУ знищили російську РЛС "Зоопарк-1" / Фото - Вікіпедія

У неділю, 23 вересня, захисники України виконали 130 вогневих завдань проти російських окупантів на Півдні. Зокрема, в Херсонській області була знищена радіолокаційна станція розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1" – з її допомогою ворог коригував вогонь своєї артилерії.

Як повідомило Оперативне командування Південь у Facebook, російські загарбники 6 разів атакували авіацією позиції захисників України та звільнені у жовтні населені пункти Бериславського району. Мінометний вогонь ворог вів по прибережній смузі Очаківської громади. Втрати в лавах ЗСУ не були зафіксовані.

"Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше, довга армія світу знову зменшилася на 7 солдатів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що обстановка в південнобузькій операційній зоні досить складна і динамічна, але контролюється Силами оборони.

"Наші війська утримують займані позиції та завдають вогневого ураження противнику з метою створення умов для подальших наступальних дій", – йдеться у зведенні.

Довідка. "Зоопарк-1" - радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби. Призначений для розвідки позицій вогневих засобів противника (РСЗВ, артилерійських і мінометних позицій, пускових установок тактичних ракет і комплексів ППО та ін.), розрахунку траєкторій снарядів і ракет, коригування вогню дружніх вогневих засобів, стеження за повітряним простором і контролю над безпілотними літальними апаратами.

РЛС "Зоопарк-1" стоїть на озброєнні армії РФ з 2008 року. Орієнтовна вартість - близько 10-15 млн доларів.

Як повідомляв Главред, під час контрнаступу на Харківщині ЗСУ вдалося менше, ніж за тиждень знищити російської техніки на суму 670 млн доларів.

Крім того, за час повномасштабної війни Москва вже стала найбільшим "постачальником" озброєнь для Києва. Як повідомляє Wall Street Journal, ЗСУ захопили близько 1000 одиниць військової техніки РФ.

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