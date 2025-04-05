Путін може отримати 240 мільярдів: в Естонії розкритикували політику Орбана

Що сказав Цахкна:
- Європейські країни мають зайняти більш жорстку позицію щодо прем'єра Угорщини
- Орбан грає в команді Путіна, а не Європи
- Угорщину можна позбавити права голосу в ЄС
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав європейських союзників зайняти більш жорстку позицію щодо прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Як пише Spiegel, за його словами, щоб запобігти розколу Європи потрібно позбавити Угорщину права голосу в Європейському Союзі. Справа в тому, що Орбан може заблокувати рішення про продовження санкцій проти країни-агресорки Росії.
У такому випадку не лише закінчаться санкції, але й європейцям доведеться передати кремлівському диктатору Володимиру Путіну 240 мільярдів євро.
"Стаття 7 Договору про Європейський союз передбачає можливість відкликання права голосу держави-члена, якщо членство ставить під загрозу безпеку Європи та інших членів. А саме це і робить Орбан", - наголосив естонський чиновник.
На запитання щодо необхідності застосовувати 7 статтю проти Угорщини Цахкна відповів, що така можливість у ЄС є і вона стає все ближчою.
Позиція Угорщини щодо війни в Україні - що відомо
Нещодавно, як писав Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагав від України відновлення транзиту газу в обмін на продовження санкцій проти країни-агресора Росії.
Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив чиновників Євросоюзу в "руйнуванні Європи" і дорікнув у допомозі Україні, нібито через Брюссель гроші спрямовують на безнадійну війну.
Напередодні повідомлялося, що за словами Віктора Орбана в Угорщини були всі шанси зберегти хороші відносини з Росією, якби не Брюссель. З цієї ж причини прем'єру Угорщини доводиться називати РФ агресором.
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Хто такий Маргус Цахкна?
Маргус Цахкна - естонський державний діяч. Міністр закордонних справ Естонії з 17 квітня 2023 року. Один із лідерів ліберальної партії Естонія 200, колишній лідер консервативної партії Вітчизна. В різні роки обіймав посади міністра оборони та соціального захисту, пише Вікіпедія.
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