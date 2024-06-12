Десятки 'двохсотих': розкрито масштабні втрати РФ під час ударів по Криму

Російських "трьохсотих" військових відправили до госпіталів за межами Криму, оскільки місцеві лікарні вже переповнені окупантами.

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ЗСУ завдали потужного ракетного удару по окупантах у Криму / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скріншот: deepstate

Російські окупанти зазнали великих втрат в особовому складі та техніці внаслідок атаки на Крим 12 червня, підтверджують прокремлівські пабліки. Генштаб тим часом повідомляє про ураження С-300/С-400 і дорогих радарів.

У соцмережах пропагандисти нарікають на дефіцит ППО, що дає змогу українським військовим завдавати потужних та успішних ударів по місцях базування авіації та ракетних установок у Криму.

Зокрема, ресурс "Кремлівська табакерка" звітує про нібито 23 двохсотих окупантів під час удару 12 червня. Ще понад 30 нібито поранені.

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Усіх відправили за межі окупованого Криму - в російські регіони, оскільки лікарні на півострові переповнені трьохсотими загарбниками.

Пропагандисти згадують про інформацію про пошкодження двох літаків на аеродромі "Бельбек".

Вибухи в Криму 12 червня - уражені С-300 і радари

У ніч на середу, 12 червня, в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. Їх було чутно в Севастополі, Євпаторії, Саках і Красноперекопську.

Генштаб удар підтвердив. Зазначалося, що цієї ночі, 12 червня, Сили оборони завдали групового ракетного удару по ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300, а також С-400 у тимчасово окупованому Криму.

Згідно з результатами ураження, знищено два радари комплексів С-300 і С-400. Наразі уточнюється інформація про третій радар.

"Крім цього, зафіксовано подальшу детонацію боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів Російської Федерації", - додає Генштаб.

Аеродром Бельбек Бельбек - аеродром спільного базування на північному заході тимчасово окупованого Севастополя. З 2014 року пасажирські рейси не здійснюються. Аеродром обслуговує тільки літаки ВКС РФ, пише Вікіпедія. Аеродром розташований на березі моря, на території Нахімовського району Севастополя. Примикає впритул до мікрорайону Любимівка, де розміщується однойменне військове містечко. На аеродромі дислокується 38-й винищувальний авіаційний полк ВПС Росії, що має 12 літаків Су-27, 12 літаків Су-27СМ, 3 Су-27УБ і 5 Су-30М2. Також на аеродромі дислокується Севастопольський авіаційно-рятувальний центр МНС Росії.

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