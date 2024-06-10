Пожежу на позиціях С-300 в Криму зафіксував супутник: опубліковано знімки

За даними Генштабу, жодна з наших випущених ракет не була перехоплена російською ППО.

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ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах в Криму / Колаж Главреда. Фото: Схеми, скріншот відео

Масштабна пожежа на місці розташування позицій окупаційної ППО С-300/С-400 в Криму зʼявилась на супутникових знімках. Пожежа сталась після ракетної атаки ЗСУ у понеділок вранці, 10 червня.

Журналістами проєкту "Схеми" зауважується, що на супутникових знімках Planet Labs видно наслідки масштабної пожежі неподалік залізниці у місті Джанкой.

"Наразі якість супутникових знімків не дає можливості точно встановити тип ураженої техніки. Втім, видно, що об’єкт з’явився тут у травні 2024 року, а згодом неподалік також побудували й фортифікаційні споруди", - ідеться у повідомленні. відео дня

Опитані ЗМІ експерти допускають, що у цьому місці російські окупанти могли розмістити РЛС "Подлет", який використовувався у комплексі разом с С-300/С-400. Однак аналітики допускають й ураження іншого військового обʼєкту.

Удар по Криму 10 червня - головне

Українські військові уразили російський зенітний ракетний дивізіон С-400 у Джанкої. Як зауважив Генштаб, жодна з наших випущених ракет не була перехоплена "високоефективною" протиповітряною обороною противника".

Згідно з повідомленням українських військових, ЗСУ також завдали ударів по двох зенітних ракетних дивізіонах С-300, розташованих біля Чорноморського та Євпаторії в окупованому Криму.

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