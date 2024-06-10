Пожежу на позиціях С-300 в Криму зафіксував супутник: опубліковано знімки

Масштабна пожежа на місці розташування позицій окупаційної ППО С-300/С-400 в Криму зʼявилась на супутникових знімках. Пожежа сталась після ракетної атаки ЗСУ у понеділок вранці, 10 червня.
Журналістами проєкту "Схеми" зауважується, що на супутникових знімках Planet Labs видно наслідки масштабної пожежі неподалік залізниці у місті Джанкой.
"Наразі якість супутникових знімків не дає можливості точно встановити тип ураженої техніки. Втім, видно, що об’єкт з’явився тут у травні 2024 року, а згодом неподалік також побудували й фортифікаційні споруди", - ідеться у повідомленні.відео дня
Опитані ЗМІ експерти допускають, що у цьому місці російські окупанти могли розмістити РЛС "Подлет", який використовувався у комплексі разом с С-300/С-400. Однак аналітики допускають й ураження іншого військового обʼєкту.
Удар по Криму 10 червня - головне
Українські військові уразили російський зенітний ракетний дивізіон С-400 у Джанкої. Як зауважив Генштаб, жодна з наших випущених ракет не була перехоплена "високоефективною" протиповітряною обороною противника".
Згідно з повідомленням українських військових, ЗСУ також завдали ударів по двох зенітних ракетних дивізіонах С-300, розташованих біля Чорноморського та Євпаторії в окупованому Криму.
Радіо Свобода
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