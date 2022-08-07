Возять телевізор, "обіцяють" воду та їжу: РФ готується до "референдуму" на Луганщині – Гайдай

Москва влаштувала на Луганщині агітацію за "референдум" щодо, мовляв, "приєднання" до Росії - Гайдай / Колаж УНІАН, 24 канал

Окупанти РФ та колаборанти готуються до проведення так званого "референдуму" щодо "приєднання" до російської держави на території Луганської області. Місця проведення "заходу" вони вже визначили. Наразі вони ведуть агітацію. Взамін на участь у псевдореферендумі обіцяють воду, їжу і будматеріали. Для тиражування пропаганди використовується і пересувний телевізор. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що окупанти поспіхом готуються до проведення свого, мовляв, "референдуму" з метою анексії окупованої Луганщини. Людям обіцяють воду, їжу та будівельні матеріали. Для пропаганди використовується і пересувний телевізор - загарбники обіцяють "хороше життя".

"Свого роду це - шантаж: "Ми аам допоможемо задовольнити початкові потреби, а ви йдете на "референдум". Якщо ні - помирайте, і без вас результат намалюємо", - сказав Гайдай.

Також чиновник додав, що загарбники працюють над складанням реєстру приміщень, де збираються проводити псевдореферендум.

Крім того, в кожному населеному пункті наразі є і так звані "газети-вісники". Місцевих жителів агітують прийти і "віддати голос".

"Хоча, кому цей голос потрібен..." - підкреслив Сергій Гайдай.

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Плани РФ щодо анексії територій України

У Головному управлінні розвідки Міноборони України у липні розповіли, що Росія провалила план з окупації всієї держави, однак проводить підготовку, мовляв,"референдумів" для анексії українських територій. Розвідники зафіксували роботу, спрямовану на організацію подібних "заходів", у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

Журналісти дізналися, що Кремль планує проведення псевдореферендуму на Донбасі 11 вересня. Загарбники готові намалювати 70% "за". Причому під час голосування хочуть використовувати метод "мітка виборця".

Колишній радник міністра внутрішніх справ та Офісу президента Віктор Андрусів вважає, що Росія розгойдує тему з "референдумами", щоб змусити Україну і західний світ вести перемовини з Москвою. Як вважає Андрусів, навіть якщо псевдореферендуми і проведуть, їх результати ніхто не визнає.

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