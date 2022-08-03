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"Ніхто їх не визнає": експерт пояснив, що чекає на Росію через референдуми в Україні

3 серпня 2022, 15:39

Головне - це не референдум, а рішення про приєднання територій до РФ. І Путін навряд чи ухвалить таке рішення.

'Ніхто їх не визнає': експерт пояснив, що чекає на Росію через референдуми в Україні
Росія нічого не досягне проведенням "референдумів" на окупованих територіях України / Колаж УНІАН, 24 канал

Заяви Росії про проведення "референдумів" на окупованих територіях - це інформаційна операція. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив колишній радник міністра внутрішніх справ і голови Офісу президента, колишній виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.

"Мета - змусити нас і Захід відновити переговори з росіянами. Однак, в міру того, як ця операція не буде приносити успіхів, вони перейдуть до реальних дій", - вважає Андрусів.

Однак, за словами експерта, навіть якщо такий "референдум" відбудеться, для України і, тим паче, для Росії нічого не зміниться.

"Для нас це нічого не означає. Ніхто не визнає цей "референдум". Але головне - це не референдум, а рішення про приєднання до РФ. І ось тут я сумніваюсь, що Путін ухвалить таке рішення. Це остаточно спалить мости для нього щодо виходу з української війни", - зазначає Віктор Андрусів.

Як писав Главред, проведення референдумів навряд чи допоможе окупантам втримати захоплені території.

"Світ і раніше не визнавав російські референдуми, але тоді ще вагалися. Зараз усе буде однозначно — це жодним чином їм не допоможе. Росія може анексувати території і хоч завтра приймати рішення Держдуми, але це нікчемні рішення і ніхто в світі їх не визнає", - зауважував Олександр Хара.

Референдуми на окупованих територіях - новини:

війна в Україні референдум Віктор Андрусів
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