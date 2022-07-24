Повернення територій - перший крок до перемоги: Каспаров спрогнозував формат поразки Кремля

Каспаров спрогнозував формат поразки Кремля / колаж УНІАН і https://ua.depositphotos.com/

Легендарний шахіст, а нині-видатний російський опозиціонер Гаррі Каспаров заявив, що лише тільки повне звільнення тимчасово окупованих українських районів може говорити про перемогу України над російськими окупантами. Таку заяву він зробив у коментарі проекту "Орестократія".

Але, Каспаров підкреслив, що повернення всіх тимчасово окупованих територій України - тільки перший крок до перемоги над агресором. Опозиціонер особливо зазначив, що захід також повинен озвучити принципову позицію.

"Перше, що повинні зафіксувати Європа і Америка – це те, що санкції, що накладаються на Росію за агресію і злочини проти України, не будуть зняті до виконання трьох принципових умов", – зазначив Каспаров.

За його словами, перша умова полягає в повному звільненні всієї території України і відновленні контролю над кордонами станом на 1991 рік. Також Каспаров каже, що Росія зобов'язана буде виплатити всі репарації згідно з оцінками міжнародних інституцій.

читайте такожКаспаров пояснив, навіщо Путіну війна з Україною

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що в Росії вичерпуються ресурси, тому армія країни-агресора стрімко втрачає темпи.

Зараз головною метою Путіна, кажуть експерти, є завоювання Донецької області в її адміністративних межах. Однак ці спроби поки безуспішні.

Пізніше легендарний шахіст і противник путінського режиму Гаррі Каспаров казав - російський диктатор Володимир Путін може оголосити про "перемогу" у війні проти України до 7 жовтня. Якраз в цей день йому виповниться 70 років.

"У Путіна 7 жовтня якраз буде ювілей – 70 років. Думаю, що під цю дату заплановано оголошення "перемоги"", – сказав він.

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