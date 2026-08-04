В РФ раптово "відмовилися" від Криму: росіяни масово скаржаться і панікують

Російський маркетплейс Ozon визнав, що півострів Крим та Севастополь - не російська територія.

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В РФ раптово "відмовилися" від Криму: у росіян почалась паніка в мережі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сталося:

Ozon припинив оформлення доставки до Криму та Севастополя

Техпідтримка заявила, що доставка за межі РФ доступна до 5 країн

Рішення компанії викликало хвилю обурення серед росіян

Російський маркетплейс Ozon припинив оформлення доставки товарів до тимчасово окупованих Криму та Севастополя. Під час оформлення замовлення сервіс більше не дозволяє обрати півострів як регіон доставки, а у відповіді користувачам прямо зазначає, що відправлення за межі Росії здійснюються лише до низки інших країн. Про це пишуть самі росіяни у дописах в Threads.

Це рішення викликало бурхливу реакцію серед російських користувачів. У соцмережах почали поширювати відео та скриншоти листування зі службою підтримки Ozon, після чого в мережі розгорнулася хвиля обговорень.

відео дня

Чому Ozon перестав доставляти товари до Криму

Про зміну в роботі маркетплейса стало відомо після того, як користувачі помітили: окуповані Крим і Севастополь більше неможливо обрати як місце доставки під час оформлення замовлення.

Особливий резонанс викликало відео, опубліковане у Threads. Росіянка показала, що ще напередодні доставка працювала, а тепер сервіс фактично виключив окупований півострів зі списку російських регіонів.

Дивіться відео росіянки, яка скаржиться, що Ozon "виключив " Крим із скалуд країни-агресорки Росії:

?? August 3: Russian marketplace Ozon no longer considers Crimea part of the Russian Federation.?



The woman in the video shared a screenshot of her correspondence with Ozon, in which the company’s support bot states that it does not deliver goods to Sevastopol and lists it… pic.twitter.com/hhHGXV7zuP - Natalka (@NatalkaKyiv) August 3, 2026

"Ще буквально вчора "Озон" доставляв свою продукцію до Криму та Севастополя. А сьогодні, виявляється, Севастополь - це не територія Російської Федерації. Як цікаво", - заявила вона.

На запитання користувачки про причини відсутності доставки служба підтримки відповіла:

"Ozon не доставляє товари до Севастополя. Доставка за межі Росії доступна лише до таких країн: Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан. Під час оформлення замовлення система автоматично перевірить можливість доставки у ваш регіон."

Формулювання відповіді фактично означає, що Севастополь не розглядається сервісом як територія Росії.

Крім того, інші росіяни також скаржаться на неможливість отримати послуги компанії в тимчасово окупованому Криму.

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Що відомо про Ozon

Ozon є одним із найбільших російських маркетплейсів, заснованим у 1998 році. За роки роботи компанія перетворилася на великий цифровий холдинг, який, окрім торговельної платформи, розвиває експрес-доставку продуктів, міжнародну логістику, банківські послуги та туристичний сервіс.

За підсумками 2024 року оборот компанії сягнув 2,8 трлн рублів. За рік маркетплейс виконав близько 1,4 млрд замовлень для понад 56 млн покупців, а кількість продавців перевищила 600 тисяч. Логістична мережа Ozon налічує близько 200 об'єктів і понад 84 тисячі пунктів видачі замовлень.

Водночас компанія залишається однією з найбільш збиткових у Росії. За рейтингом Forbes за 2023 рік Ozon посідав третє місце серед найзбитковіших російських компаній.

Ozon уже змінював логістику через загрозу атак

На цьому тлі російські ЗМІ раніше повідомляли про зміни у логістичній роботі маркетплейса через ризики для складської інфраструктури.

За інформацією The Moscow Times, після атак на логістичні об'єкти Wildberries компанія почала переміщувати частину дорогих товарів зі складів до пунктів видачі замовлень. Продавці також отримували повідомлення про безкоштовне переміщення продукції без детального пояснення причин.

Попри те, що власні логістичні комплекси Ozon офіційно не зазнавали ударів, ситуація навколо російської логістики вже вплинула на компанію. Після новин про атаки акції маркетплейса різко подешевшали, а великі російські торговельні мережі почали переглядати схеми постачання товарів через зростання ризиків для складської інфраструктури.

Яка ціль ударів по логістичних центрах РФ - коментар експерта

Україна завдає ударів по логістичних центрах РФ, щоб посилити не лише військовий, а й економічний тиск на країну-агресора. Такі об'єкти можуть забезпечувати російську оборонну промисловість імпортними комплектуючими, а їх ураження здатне створити додаткові проблеми для бізнесу та фінансового сектору Росії. Про це повідомив економіст, член Українського товариства фінансових аналітиків, ексчлен Ради Національного банку України Віталій Шапран в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, значна частина великих логістичних комплексів виконує функції, які виходять за межі цивільної торгівлі. Через них до Росії надходить продукція, що може використовуватися у військовому виробництві.

"Росіяни використовують ці логістичні хаби для імпорту, у тому числі з Китаю, дронів, компонентів до них тощо. Тому умовно вони є законними військовими цілями", - наголосив Шапран.

Окрему увагу економіст звернув на те, що подібні операції можуть мати й ширший ефект. Йдеться не лише про порушення постачання, а й про формування додаткових економічних ризиків усередині країни-агресора та вплив на повсякденне життя населення.

Крім цього, Шапран пов'язує ситуацію з останніми процесами у російському банківському секторі. За його словами, банк ВТБ розпочав нову емісію акцій, щоб покрити дефіцит капіталу приблизно у 600 млрд рублів, і для цього об'єднав свої бізнеси з групою Wildberries.

На думку економіста, ураження логістичної інфраструктури, пов'язаної з Wildberries, може ускладнити реалізацію цих планів.

Найбільші логістичні центри Wildberries в Росії / Інфографіка: Главред

Удари по Wildberries - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Exilenova+ зазначив, що у Володимирській області дрони вразили логістичний центр Wildberries. У мережі опублікували кадри пожежі. Площа центру оцінюється майже в 172 тисячі квадратних метрів.

Fire Point заявив, що логістичний хаб був уражений українськими безпілотниками. У аналітичному матеріалі йдеться про щонайменше десять складів Wildberries, які постраждали в кампанії ударів. Кампанія ударів розпочалася 18 липня і за два тижні охопила кілька регіонів, включно з тимчасово анексованим Кримом.

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді публічно заявляв про намір продовжувати удари по логістичній інфраструктурі супротивника. Він наголосив, що атаки на об’єкти Wildberries будуть тривати, що У соціальних мережах росіяни скаржилися на затримки замовлень і вимагали компенсацій за знищений товар.

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Про джерело: Threads Threads - соціальна мережа, яка належить американській компанії Meta Platforms. Програма призначена для роботи сумісно з Instagram: користувачі повинні мати обліковий запис Instagram, щоб зареєструватися. Threads виступає прямим конкурентом Twitter, оскільки присутня можливість публікувати текст та зображення, відповідати на публікації інших або лайкати їх зміст, пише Вікіпедія.

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