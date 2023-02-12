Можливі точкові удари: Гуменюк оцінила ризик нової ракетної атаки РФ по Україні

Наразі в Чорному морі перебувають на чергуванні два підводних ракетоносія, а це значить, що до восьми ракет типу "Калібр" готові до застосування.

Наталія Гуменюк оцінила ризик нового ракетного удару РФ по Україні / Фото УНІАН, vikna.tv

Російські війська тримають у Чорному морі підготовленими до застосування 8 ракет типу "Калібр". Це може свідчити про ймовірність завдання ворогом точкових ударів по Україні. Про це повідомила начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, зараз шторми вщухли, "морська ситуація трохи заспокоїлася", тому ворог розгорнув корабельне угруповання ширше.

"Зараз в Чорному морі знаходиться 12 кораблів у складі корабельного угруповання, один корабель чергує в акваторії Азовського моря", - розповіла Гуменюк.

Крім того, наразі в Чорному морі знаходяться на чергуванні два підводних ракетоносія, а це значить, що до восьми ракет типу "Калібр" готові до застосування.

"Це скоріше говорить про ймовірність точкових ударів, ми не можемо їх виключати, ніж про підготовку до масованої ракетної атаки", - зазначила Гуменюк.

Для виходу надводного ракетоносія достатньо 2-3 годин, щоб він опинився в зоні ведення бойових дій.

"Розслаблятися рано, хоча ворог, як правило, після масованої ракетної атаки бере паузу в два тижні. Ми пильно за цим спостерігаємо", - додала Гуменюк.

Удари РФ по Україні 9 і 10 лютого

У ніч з 9 на 10 лютого російські окупанти завдали масованих ударів по мирних українських містах - Дніпру, Запоріжжю та Харкову.

У Харкові зафіксовано 10 прильотів, у Дніпропетровській області збили 2 дрони-камікадзе, а по Запоріжжю за годину запустили 17 ракет.

Вранці 10 лютого ворожі російські війська розпочали нову серію атак проти України.

Як повідомляли представники Київської міської військової адміністрації, уламки збитої ракети в Голосіївському районі пошкодили два автомобілі, будинок та електромережі.

Також відомо, що російська армія влучила по декількох об'єктах високовольтної інфраструктури в східному і західному, південному регіонах України, що призвело до перебоїв з електропостачанням в деяких областях.

Вибухи пролунали у Хмельницькому. Частина обласного центру внаслідок ударів окупантів залишилася без електрики.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що солдати і офіцери ЗСУ ввечері 9 лютого і вранці-вдень 10 лютого знищили 61 крилату ракету і п'ять безпілотників російських окупантів.

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