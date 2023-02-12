"Немає жодного шансу": Резніков оцінив ризик захоплення Одеси Росією

Щоби був ризик захоплення Одеси та регіону в цілому, Росії треба мати панування в Чорному морі. Але захисники України позбавили окупантів цієї можливості.

Олексій Резніков оцінив ризик захоплення Одеси Росією / Фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

Захисники України позбавили росіян панування в Чорному морі та можливості "підійти з моря до Одеси". Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час пресконференції в Одесі.

Міністр оцінив ризик захоплення Одеси Росією.

"Я дуже не люблю давати прогнози та оціночні судження, але для того, щоби був ризик захоплення Одеси та регіону в цілому, Росії треба мати панування в Чорному морі. Але ми позбавили їх цієї можливості. Зокрема, після успішного застосування наших українських "Нептунів" , коли за відомою всім адресою крейсер "Москва" пішов на дно", - цитують Резнікова на Facebook-сторінці ВМС ЗС України.

Крім того, за словами міністра, несуть службу протикорабельні комплекси "Гарпун", тому підійти з моря до Одеси у окупантів немає "жодного шансу".

Минулого разу підійти по суші у росіян не вийшло, а в даний час завдяки захисникам України окупанти відкинуті на лівий берег Дніпра, який сам по собі зі зруйнованими мостами і переправами є потужним природним захисним бар'єром.

"Що стосується лівобережних територій півдня України, там угруповання ворога має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми, тому там, звичайно, ситуація більш напружена", - сказав Резніков.

Як повідомляв Главред, раніше Резніков заявив, що не можна заперечувати того, що Україна може отримати не лише танки, ракети, літаки, а й бойові кораблі.

У Головному управлінні розвідки Міноборони прогнозують, що у РФ немає ресурсів, щоби піти в широкомасштабний наступ на Україну до 24 лютого. Окупанти найближчими тижнями будуть атакувати на Сході та намагатися досягти хоча б якихось тактичних успіхів. Росіяни витратили вже 80% запасів високоточних ракет, але продовжуватимуть ракетний терор мирного населення.

Інші новини: