Загроза ракетного удару: Росія зосередила навколо України близько 20 літаків

Російський літак / ДШВ ЗСУ

Близько 20 російських військових літаків займаються постійним патрулюванням території навколо українських кордонів.

Як розповів прессекретар Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в ефірі телемарафону, це несе загрозу для країни.

"Навколо українських кордонів постійно знаходяться близько 20 літаків. Вони патрулюють 24 на 7. Це літаки різних типів, які здійснюють патрулювання", - розповів Гнат.

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Український воїн 17 липня, коли про його подвиг дізналася вся країна, сказав, що головна робота полягає в тому, що менше бойових російських літаків будуть руйнувати міста України.

"В принципі, мені подобається, моїм товаришам теж.... Це не так важко, як здається. Але головне, що це має результати-менше ворожих літаків будуть руйнувати наші міста, а їх пілоти будуть знати, що їх виліт може бути останнім", - сказав боєць.

Свою ПЗРК Голка він називає"подружкою". Воїн впевнений, що попереду у них ще багато результативної роботи.

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