РФ посилить ракетні обстріли: Жданов попередив про небезпеку в найближчі тижні

Росія намагається перевести війну проти України у стадію позиційної.
Російські загарбники у найближчі тижні можуть посилити обстріли України ракетами.
Окупанти змінили тактику і будуть переходити до оборонних операцій. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону у четвер, 11 серпня.
"Найближчими тижнями можуть бути посилені ракетні обстріли України. Росія намагається перевести війну в стадію позиційної. Вони, як я розумію, взяли тактику оборонної операції. Зараз вони будуть окопуватись", – зазначає Жданов.
Раніше повідомлялося, що поблизу тимчасово окупованого Бердянська у Запорізькій області пролунали потужні вибухи. Звуки вибухів було чути з боку колишніх баз відпочинку, де зараз "засіли" російські загарбники.
Нагадаємо, окупанти у четвер, 11 серпня, уже 4 рази обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Під час четвертого обстрілу вони влучили неподалік від першого енергоблока. В "Енергоатомі" заявляють, що ситуація загострюється.
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