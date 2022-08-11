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РФ посилить ракетні обстріли: Жданов попередив про небезпеку в найближчі тижні

11 серпня 2022, 20:51

Росія намагається перевести війну проти України у стадію позиційної.

Олег Жданов, российская ракета
Жданов розповів, що буде на фронті в найближчі тижні/ Главред, УНІАН

Російські загарбники у найближчі тижні можуть посилити обстріли України ракетами.

Окупанти змінили тактику і будуть переходити до оборонних операцій. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону у четвер, 11 серпня.

"Найближчими тижнями можуть бути посилені ракетні обстріли України. Росія намагається перевести війну в стадію позиційної. Вони, як я розумію, взяли тактику оборонної операції. Зараз вони будуть окопуватись", – зазначає Жданов.

Раніше повідомлялося, що поблизу тимчасово окупованого Бердянська у Запорізькій області пролунали потужні вибухи. Звуки вибухів було чути з боку колишніх баз відпочинку, де зараз "засіли" російські загарбники.

Нагадаємо, окупанти у четвер, 11 серпня, уже 4 рази обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Під час четвертого обстрілу вони влучили неподалік від першого енергоблока. В "Енергоатомі" заявляють, що ситуація загострюється.

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