Генерал оцінив ризик нової атаки РФ на Харків

У РФ немає ресурсів для атаки на Харків / Reuters

Навколо Харкова тривають бої місцевого значення. Поки що немає чіткої інформації про те, що окупанти хочуть продовжити наступ на місто. Про це заявив ексзаступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони, генерал Сергій Кривонос.

За його словами, Харків - не маленьке місто. Для наступу армії РФ потрібно мати величезну кількість ресурсів, а їх в такій кількості у росіян немає.

"Можливо, вони здатні перекинути якісь значно більші сили на Харківський напрямок, але тоді вони повинні звідкись їх зняти", - сказав Кривонос в інтерв'ю РБК-Україна.

Військовий додав, що росіяни мають досить серйозну перевагу в засобах вогневого ураження, і вони їх ефективно використовують.

"Наше завдання - триматися за свої позиції, намагатися якомога глибше заритися, щоб особовий склад, який у нас є в окопах, був живий, здоровий і здатний виконувати подальші завдання", - сказав Кривонос.

читайте такожСпроба номер два: чому путінське військо не залишає намірів захопити ХарківПри цьому він вважає, що на певних етапах росіяни втратили свій наступальний потенціал, хоча на деяких ділянках вони намагаються накопичити сили.

"Це стосується Сєвєродонецька, району Лисичанська. Також, можливо, певні дії будуть і в районі Харкова. У них є вогнева перевага, перевага в кількості техніки, але з людським потенціалом у них вже починаються проблеми. Це не означає, що у них вже немає людей – російська армія значно більша за своєю чисельністю (...) Нам потрібно бути готовими до наступальних дій в Луганській області, адже росіяни хочуть закінчити її захоплення (...) Тому наше завдання номер один – зберегти особовий склад. Нагадаю, що зараз в окопах знаходяться ті загартовані, мотивовані громадяни України, які є найбезціннішим нашим скарбом. Ці люди - це основа майбутнього української нації. Наше завдання - щоб максимальна кількість цих людей вижила і щоб вони могли надалі знищувати ворога", - зазначив Кривонос.

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Як повідомляв Главред, генерал Сергій Кривонос також заявив, що поки що не стоїть питання про швидке звільненні від окупантів всієї Херсонської області. Спочатку ЗСУ звільнятимуть частину правобережної Херсонщини. Цей процес не буде швидким. Також ЗСУ роблять спроби вигнати загарбників з Херсона.

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