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Битва під Києвом увійде до підручників з військової історії - ветеран США

20 травня 2022, 07:15

Для того, щоби все ж таки захопити столицю України зараз, окупантам доведеться подвоїти або навіть потроїти свої сили.

війна, танки, Буча
Під Києвом українцям вдалося подолати силу, яка їх значно переважала / Фото Reuters

Битва під Києвом увійде до підручників з військової історії - українським захисникам вдалося подолати силу, яка їх значно переважала. Таку думку озвучив спеціальний радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ветеран Збройних сил США Ден Райс.

За його словами, переломним моментом у війні стала битва на північ від Києва – в Мощуні та Ірпені, передає Укрінформ.

"Росіяни навіть не підозрювали, що на них чекає настільки серйозна битва, і залишалися на автотрасах — на цих чотирьох шляхах підходу. Це дало українцям можливість прицільно бити по них з протитанкової зброї, саме це вони і робили. Думаю, близько 2000 танків та іншої броньованої техніки було знищено протитанковими ракетами – легкими протитанковими засобами, Джавелінами", — сказав експерт.

Північніше Києва були підірвані всі мости. Росіяни застрягли на трасах, а потім їх просто знищили з протитанкової зброї

За словами Райса, цей урок був засвоєний в Криму.

"У Криму мости не підривали, тому що думали, що вони будуть потрібні при поверненні назад. Але треба було підірвати мости, щоб зупинити росіян", — вважає військовий експерт.

Райс нагадав, як в Ірпені батальйон впорався з 30 тисячами росіян.

"Це має увійти в підручники. Вони подолали набагато більшу силу", - сказав він.

Спеціальний радник Головнокомандувача ЗСУ додав, що російські війська провалили досягнення головної мети – взяти Київ, відправити уряд у вигнання і сказати, що "вигнали нацистів".

"Вони зазнали невдачі, і я не думаю, що вони можуть зараз захопити Київ, хіба якщо подвоять або потроять сили. Але, на мій погляд, вони розуміють, що не зможуть перейти в наступ без значних втрат, не зможуть досягти цієї мети", — переконаний експерт.

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Як повідомляв Главред, радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповідав, що в перші дні війни біля Офісу президента України в Києві тривали бої. Всі люди, які розбираються у військових питаннях, були впевнені, що керівництво країни не виживе.

Раніше Арестович поділився враженнями від перших днів російського вторгнення в Україну. Він зізнався, що в перші дні війни в Україні дійсно був шок. "просіли" багато керівників на місцях, деякі військові, представники спецслужб, місцевої влади й населення.

За словами Арестовича, окупанти планували вертолітно-десантну висадку на Печерськ, і в Офісі президента роздали зброю, щоб її відобивати. Однак висадка десанту не відбулася, тому що в Гостомелі у окупантів почалися проблеми.

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