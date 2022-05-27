Біля Сєвєродонецька зупинили авангард окупантів, місто не в облозі

ЗСУ зупинили біля Сєвєродонецька авангард окупантів / Reuters, Луганська ОВГА

Українське місто Сєвєродонецьк у Луганській області не перебуває в облозі, проте 2/3 периметра населеного пункту перебувають під контролем ворожих військ. Українським військовим вдається відбивати численні атаки окупантів. Про це заявив глава Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк.

Він заявив, що ЗСУ зупинили авангард рашистів, які намагалися прорватися в Сєвєродонецьк.

"Все-таки ситуація досить напружена. Майже 2/3 по периметру міста зайняті ворогом і місто знаходиться в такій жорсткій обороні", - сказав Олександр Стрюк.

Останні кілька днів місто піддається інтенсивним обстрілам.

"Безперервні обстріли по житлових кварталах, по інфраструктурі міста. Обстрілюється наше хімічне підприємство "Азот", на жаль, є і жертви серед мирного населення, і серед співробітників "Азоту". На жаль, ситуація дуже важка", - додав Стрюк.

У місті внаслідок обстрілів окупантів пошкоджено 90% житлового фонду, 60% доведеться відновлювати повністю.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Сєвєродонецьк прорвалася ворожа ДРГ і зайняла позиції в готелі "Мир". ЗСУ вдалося вибити окупантів і відбити атаку. Окупанти продовжують наступ на місто з різних напрямків.

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Як повідомляв Главред, 24 травня радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів, що росіяни у Сєвєродонецьку хочуть зробити "новий Маріуполь". За його словами, противник має перевагу в артилерії і авіації в Сєвєродонецьку. Однак у Лисичанську та Сєвєродонецьку ситуація загалом керована.

Вже наступного дня Арестович заявив, що Україна програла російській армії за темпами.

В Американському інституті вивчення війни вважають, що наступ російських окупантів для захоплення Сєвєродонецька може початися найближчими днями. Армія РФ направить всі свої зусилля на відрізання двох основних магістралей в Сєвєродонецьк на Донбасі і штурм міста.

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