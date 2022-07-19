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Смертельний "бізнес": під Бахмутом бійці ЗСУ знищили найманців російської ПВК

19 липня 2022, 19:36

Бійці ЗСУ завдали поразки ворогові в районі Бахмута.

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ЗСУ знищили найманців РФ / t.me/romandonik

У Донецькій області бійці Збройних сил України знищили найманців однієї з військових кампаній російських окупантів.

Про результативні дії захисників України у своєму Telegram розповів відомий волонтер Роман Донік.

За його інформацією, бійці ЗСУ завдали поразки ворогу в районі Бахмута.

При цьому він опублікував фото зі знищеними рашистами, а також з трофеями.

Зазначимо, що на шевронах знищених окупантів був напис "Наш бізнес - смерть, і бізнес йде добре".

"Жінтельмени удачі" попалися бійцям 58 бригади під Бахмутом. Весь. "Бізнес вдався", - прокоментував повідомлення Донік.

читайте такожНа Харківщині спецназ ЗСУ "покришив" десятки диверсантів РФ: у полоні командир ворожої ДРГ

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харківській області бійці розвідувальної групи Головного управління розвідки Кедр провели спецоперацію з ліквідації російських диверсантів.

У селі Дементіївка Дергачівського району було виявлено великий підрозділ рашистів, що розміщувався в зруйнованих будівлях.

Відзначається, що в результаті рішучих дій українських захисників 36 окупантів були знищені. Багато рашистів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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