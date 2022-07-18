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Валить величезний стовп диму: у Новій Каховці точним ударом знищили склади окупантів

18 липня 2022, 19:05

18 липня ЗСУ завдали настільки потужного удару по складах боєприпасів окупантів.

Вибухи в Дар'ївці під Херсоном
Вибухи під Херсоном / Telegram

Збройні Сили України завдали удару по складу окупантів у тимчасово окупованій Новій Каховці. Також нашим військовим вдалося знищити ворожу базу в Бериславі.

Про точний удар ЗСУ розповів радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань і зазначив, що це вже третій вдалий удар ЗСУ в Новій Каховці.

За його словами, 18 липня ЗСУ завдали настільки потужного удару по складах боєприпасів окупантів, що детонація тривала з 5 ранку і практично до обіду.

Крім того, близько обіду 18 липня в Бериславі на правому березі Дніпра на базі пересувної механізованої колони (ПМК) на промисловому об'єкті була знищена база окупантів, де вони розміщували техніку і боєприпаси.

Хлань додав, що ЗСУ завдали точкових ударів по складах росіян, завдавши шкоди ворогу не тільки в техніці, а й живій силі. Він відзначив і роль партизанського руху.

Вибухи на Каховській ГЕС

На Каховській гідроелектростанції, розташованій в 5 км від тимчасово окупованої Нової Каховки в Херсонській області, пролунали вибухи.

Ймовірно, по ГЕС "відпрацювали" Збройні Сили України, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Підтверджую вибухи на Каховській ГЕС. Окупантам сьогодні складно буде спати", - написав він.

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У Мережі почали поширювати фотографії нібито наслідків удару. Одну з таких оприлюднили в Тelegram "погляд Приходька". На фото видно, як над Каховською ГЕС здіймається чорний стовп диму.

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Ситуація у Херсонській області

Радник керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань 10 липня заявив, що ЗСУ вдарили по військових частинах військ РФ у окупованому Херсоні. У росіян є втрати особового складу.

Нардеп Олексій Гончаренко 11 липня сказав, що на голову окупаційної "адміністрації" Херсонщини Володимира Сальдо було скоєно замах. Росіяни заявили про запобігання замаху.

13 липня парламентарій Гончаренко зробив заяву про те, що Сальдо госпіталізований і перебуває у важкому стані.

"За моїми даними, Херсонський колаборант Сальдо був госпіталізований у важкому стані", - повідомив народний депутат.

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