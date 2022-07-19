"Добре горить": на Херсонщині ЗСУ збили новітній винищувач РФ Су-35

ЗСУ знищили російський винищувач Су-35 / Фото: з відкритих джерел

Бійці Збройних сил України збили російський винищувач в районі Нової Каховки Херсонської області.

Імовірно був знищений Су-35, повідомила прес-служба Командування Повітряних сил Збройних сил України в Facebook.

"Близько 20: 00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збитий російський винищувач, імовірно Су-35. Винищувач намагався атакувати штурмовики Повітряних сил ЗС України. Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався", - сказано в повідомленні.

Крім того, за поточну добу підрозділами зенітних ракетних військ ЗСУ збито 5 ворожих безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України завдали нищівного удару по російському Су-25 в Луганській області.

Літак був збитий з американського переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Пілот збитого військового літака катапультуватися не встиг.

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