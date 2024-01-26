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Біля Авдіївки - 40 тисяч окупантів: РФ посилить штурми міста - ISW

Анна Ярославська
26 січня 2024, 10:30
Російські окупанти нещодавно просунулися на північ від Авдіївки та на південні околиці міста.

Авдіївка, окупанти
Окупанти, ймовірно, відмовилися оточити Авдіївку і застосовуватимуть нову тактику / Колаж: Главред, фото: МО РФ, Офіс президента

Російська окупаційна армія готує прорив на Авдіївку Донецької області після того, як їм не вдалося оточити місто. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що війська РФ нещодавно просунулися на північ від Авдіївки та південних околиць міста. Тим часом українські сили нещодавно домоглися незначних успіхів на південь від населеного пункту.

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Представник Нацгвардії України, полковник Руслан Музичук заявив, що російські сили поблизу Авдіївки здійснили 10 штурмів із застосуванням різних тактик. За його словами, окупанти в цьому районі регулярно використовують комбінацію різних тактик під час наступальних операцій. При цьому загарбники використовують трохи менше бронетехніки і більше покладаються на невеликі групи піхоти для розвідки і штурму.

"Російські війська все ще атакують північний та південний фланги Авдіївки, але темп значно нижчий, ніж під час початкових хвиль механізованої атаки на фланги міста восени 2023 року. Загальний темп російських наступальних операцій свідчить про те, що окупанти віддали перевагу боям через Авдіївку — квартал за кварталом від південного житлового району міста — замість того, щоб намагатися далі оточити місто з південного заходу або півночі, де російські війська домоглися лише обмежених успіхів", — зазначають в ISW.

Також аналітики цитують майора МВС України Максима Морозова, який повідомив, що російські війська скупчили біля Авдіївки 40 тис. осіб і готуються посилити наступальні дії на місто.

В Інституті вивчення війни не змогли прогнозувати, чи суттєво зросте швидкість просування ворога на цій ділянці фронту.

"Майбутні бої в місті, ймовірно, нагадуватимуть нещодавні випадки міської війни на сході України, коли російські війська проводять виснажливі напади заради незначної вигоди", - додали аналітики ISW.

Бої за Авдіївку

Російські окупанти риють тунелі, які, за задумом їхніх інженерів, мали привести війська непомітно до Авдіївки. Однак у ЗСУ зазначають, що бачили всі підготовчі роботи і були готові до чергового підлого кроку ворога.

Офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов повідомив, що сьогодні варто акцентувати увагу не на спробах окупантів зайти в Авдіївку, а на кількості КАБів, які вони застосовують, щоб перебити єдину дорогу.

Авдіївка Донецької області, яку останнім часом штурмують російські окупанти, є своєрідними воротами Донбасу, заявив Герой України, сержант 110-ї окремої механізованої бригади Ігор Тимощук.

Вона не дозволяє росіянам просуватися далі, до кордонів Донецької області. Український військовий каже, що якщо ворог захопить Авдіївку, наступними можуть опинитися під загрозою одразу кілька міст.

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