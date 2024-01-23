'Гатять з усього, що є': начальник МВА розповів про ситуацію поблизу Авдіївки

Окупанти гатять по позиціях навколо Авдіївки й по громаді міста з усього, що є в них у наявності.

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Росіяни активно діють на Авдіївському напрямку / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Ситуація на Авдіївському напрямку складна, але контрольована. Ворог активно діє, тисне на лінію оборони, але українські сили відбивають атаки. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі "Еспресо".

За його словами, окупанти обстрілюють позиції ЗСУ з різних напрямків, а також атакують вздовж лінії розмежування. Складна ситуація на Степовому.

"Останніми днями ворог дуже активно діє на Авдіївському напрямку. Дійсно, було трохи тривожно. Ворог тисне на всій лінії оборони навколо міста. Росіяни гатять по позиціях навколо міста й по громаді з усього, що є в них у наявності. Складно, але контрольовано. Складна ситуація на Степовому. Противник лізе, хлопці тримають позиції й відбивають ворога. Є перехоплення, як тільки ворог чує, що працює Bradley, то в них починається паніка. Неофіційна назва Bradley "вбивця танків" підтверджується вже й на нашому напрямку", - сказав Барабаш. відео дня

Барабаш підкреслив, що ситуація на Авдіївському напрямку залишається контрольованою. Застосування техніки, зокрема, бойових машин Bradley, допомагає ефективно стримувати росіян.

"Дуже багато сил ворог кидає в напрямку "Царської охоти", там вже нічого не залишилось, і вже суцільна рівнина. Свого часу там був невеликий ліс, його також вже немає. Останніми днями багато писали про вулиці. Так, заходили ДРГ, але все контрольовано. Такого немає і не було, що нібито ворог гуляє Авдіївкою. Впевнений, що такого й не буде", - зазначив Барабаш.

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, російські окупанти просунулись в Авдіївці. Росіяни підійшли до ресторану "Царське полювання" вздовж вулиці Соборної та просунулись до південно-західної частини міста, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни.

Пізніше начальник МВА повідомив, що ситуація у районі Авдіївки загострюється, окупанти з початку року здійснили 300 авіаударів. Місто перебуває під серйозними обстрілами, однак комплекс "Царське полювання" і вулиця Соборна перебувають під контролем Сил оборони України.

Як повідомляв Главред, Авдіївка наразі є великою м'ясорубкою, однак вигідною для України. Співвідношення втрат становить 1 до 10 на користь українських сил, повідомив колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий. За його словами, утримання траси через Горлівку є критичним для українських захисників в Авдіївці.

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