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ВООЗ не вважає таблетки від COVID-19 альтернативою

9 листопада 2021, 19:26

В організації стверджують, що це необхідність.

Моторошні кадри з антиковидних лікарень
Моторошні кадри з антиковидних лікарень / facebook.com/moz.ukr

Голова представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт зробив заяву про таблетки проти коронавірусу. Зокрема, мова йде про препарат компанії Merck.

Як пише УП, Хабіхт зазначив, що вакцинація від коронавірусу знижує ризик госпіталізації в разі зараження інфекцією.

"Таблетки - не альтернатива. Це додатковий інструмент. Вакцинація допомагає знизити ризики потрапити в лікарню і реанімацію. Лікарні поки переповнені. Ви можете уявити ситуацію, коли у нас багато ліків, але ліжка все ще заповнені. Це не те, що допоможе нам подолати пандемію", - підкреслив Хабіхт.
читайте такожУ МОЗ розповіли, чи штрафуватимуть невакцинованих українцівТим часом, він зазначив, що швидше за все українцям доведеться робити повторні щеплення від коронавірусу, так як антіковідная вакцина стане сезонною.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ закликали владу країн не проводити кампанії з додаткової вакцинації проти коронавірусу.

Також раніше повідомлялося, що бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 стане доступна жителям України після перетину позначки в 50% вакцинованих громадян, заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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