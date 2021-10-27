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У МОЗ розповіли, яким українцям обов'язково зроблять третє щеплення від COVID-19

27 жовтня 2021, 10:56

Головний санлікар ігор Кузін уточнив, що після двох щеплень від коронавірусу у таких людей могла не виробитися імунна відповідь, яка захистила б їх організми.

Щеплення
Деяким українцям обов'язково зроблять третє щеплення від COVID-19 / Reuters

Український МОЗ планує найближчим часом запустити процес введення третього компонента вакцин проти коронавірусу громадянам країни. Про це говорить головний санітарний лікар Ігор Кузін, якого цитує портал РБК-Україна.

За словами чиновника, відповідний указ був підготовлений приблизно протягом тижня.

"Вона буде рекомендована тим, хто має імуносупресію, тобто пригнічений імунітет на тлі прийому, наприклад, кортикостероїдів, онкологічної терапії, трансплантації або тим, хто має вроджені імунодефіцитні стани", - говорить він.

Кузін уточнив, що після двох щеплень від коронавірусу у таких людей могла не виробитися імунна відповідь, яка захистила б їх організми.

Як додав головний санлікар, бустерну дозу зможуть отримати люди старше 60 років, якщо вони вакцинувалися CoronaVac. Але, якщо в наявності не буде такого препарату, то його можна спробувати замінити іншою вакциною.

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Нагадаємо, раніше, 22 вересня, Кабмін схвалив рішення, на підставі якого в Україні вводиться обов'язкова вакцинація проти коронавірусу мова йде про працівників навчальних закладів, а також співробітників центральних органів влади, їх територіальних відділень, і працівників місцевих державних адміністрацій.

У МОЗ також заявляли про те, що проводиться робота над проектом змін, що включає опцію розширення категорії осіб, для яких вакцинація стане обов'язковою. Незабаром, ймовірно, потрібно буде зробити щеплення від коронавірусу співробітникам центрів надання соціальних послуг, працівникам сфери управління центральних органів виконавчої влади, та людям, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко також розповів, що центральна влада поставила завдання регіонам прискорити вакцинацію від коронавірусу і вийти на рівень 1,5 мільйона щеплень на тиждень.

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прививки коронавірус новини України Ігор Кузін COVID-19
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