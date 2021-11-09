Кузін розповів, хто і коли отримає бустерну вакцину від коронавірусу

В першу чергу, щеплення отримають вразливі до різних захворювань люди.
У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що на сьогоднішній ще розглядають рекомендації національної групи експертів про бустерну вакцинацію проти коронавірусу.
Зокрема, мова про бустерну дозу для всіх бажаючих поки не йде, сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Укрінформу".
"Оскільки на тлі загальної стратегії вакцинації ми повинні балансувати між базовим курсом щеплення і максимальним захистом населення і між бустерними дозами", - зазначив Кузін.
За його словами, в найближчі тижні будуть обговорюватися рекомендації експертів. І тільки тоді можна буде прийняти рішення.
Однак вже відомо, що бустерна доза для людей у віці 60+ дає кращий ефект.
читайте такожВ Україні буде бустерна доза антиковидної вакцинації: кому світять щеплення"Але, по суті, це не життєво необхідне показання для проведення ревакцинації. Тому поки питання обговорюється. Думаю, що протягом двох тижнів ми це вирішимо, в тому числі і за кількістю вакцин, алгоритмом надання послуги і т.д., оскільки змішувати зараз різні потоки не варто", - додав головний санлікар.
Також Кузін зазначив, що в першу чергу третє щеплення буде рекомендоване для людей з імунними проблемами.
Нагадаємо, бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 стане доступна жителям України після перетину позначки в 50% вакцинованих громадян, заявив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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