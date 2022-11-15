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Війська Росії на тлі успіхів ЗСУ готуються до битви за Маріуполь – голова Донецької ОВА

15 листопада 2022, 15:10

Ворог стягнув свої сили на Бахмутському та Авдіївському напрямках Донецької області, щоб здобути хоча б якусь перемогу, вважає Павло Кириленко.

Російські військові в Маріуполі 24.02.2022
Війська Росії взяли під окупаційний контроль Маріуполь 20 травня / Reuters

Окупаційні війська РФ готуються до повторної битви за Маріуполь. Вони накопичують свої сили біля окупованого міста. Дії ворога зумовлені успіхами ЗСУ, які проводять успішні наступальні операції зі звільнення українських територій. Росіяни сконцентрували свої сили на Бахмутському та Авдіївському напрямках, щоб здобути хоча б якусь "перемогу". Про це заявив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що російська армія проводить підготовку до нової битви за Маріуполь. Загарбники нарощують свою військову присутність біля міста.

За словами чиновника, дії росіян обумовлені успіхами ЗСУ на полі бою.

"Вони готуються до цього. Вони ж розуміють тенденції на фронті. Йде чітка тенденція щодо деокупації всієї території України-Харківська Донецька, Херсонська області. Ворог це добре розуміє", - сказав він.

Також Павло Кириленко підкреслив, що Росія стягнула свої війська на Бахмутському і Авдіївському напрямках, щоб отримати хоча б якусь "перемогу" і використовувати її в рамках своєї пропаганди.

Нагадаємо, в Маріуполі 25 лютого почалися бої після того, як окупаційна армія Росії пішла на повномасштабне військове вторгнення на територію України.

Сили оборони України 2 березня потрапили в оточення ворога, окупанти взяли місто в блокаду. Маріуполь опинився під контролем військ Росії після 20 травня.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес зробив прогноз, згідно з яким ЗСУ до січня 2023 року можуть звільнити Маріуполь і Мелітополь.

Після цього може початися військова операція з деокупації Криму.

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