Війська РФ пошкодили дамбу Курахівського водосховища: вода підступає до сіл

У селах, що розташовані вздовж течії річки Вовча, фіксують підйом води, розповів Станіслав Бунятов.

https://glavred.net/ukraine/voyska-rf-vzorvali-dambu-kurahovskogo-vodohranilishcha-voda-podstupaet-k-selam-10613261.html Посилання скопійоване

Росіяни підірвали Курахівську дамбу / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, скріншот

Головне:

Росіяни підірвали Тернівську дамбу Курахівського водосховища на Донеччині

Вода почала підступати до населених пунктів Великоновосілківської громади відео дня

Російські окупанти пошкодили Тернівську дамбу Курахівського водосховища на Донеччині. Вода підступає до населених пунктів Великоновосілківської громади. Про це повідомив молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман".

"Росіяни (неценз., - Главред) підірвали Курахівську дамбу, в результаті чого були підтоплені ряд сіл в напрямку Багатира. Дороги залишаються придатними до використання, але з певними нюансами, переміщення бронетехніки по грунтових дорогам навколо цих н.п. звісно ж обмежено", - розповів він.

Начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун зауважив, що оглянути дамбу біля села Старі Терни, що належить до Курахівської громади, наразі неможливо через постійні обстріли. Однак у селах, розташованих уздовж течії річки Вовча, піднімається вода.

"Нам відомо, що йде вода по селах, що розташовані біля Тернівської дамби. Характер пошкодження, критичність підтвердити не можемо. Огляд дамби не можемо здійснити через постійні обстріли станом на зараз", - розповів Суспільному Падун.

За його словами, вода також наближається до населених пунктів Великоновосілківської громади, кордон якої проходить між Дачним та Улакли.

"Ми маємо по інших населених пунктах Великоновосілківської громади, що там йде вода, як це відбувається при відкритті шлюзів. То ми констатуємо те, що дамба, ймовірно, пошкоджена", - пояснив начальник Курахівськоїї МВА.

Що відомо про Курахівське водосховище? Курахівське водосховище розташоване на річці Вовча, яка протікає через Донецьку та Дніпропетровську області. Водосховище було створено з метою охолодження Курахівської ТЕС Площа водного дзеркала становить 15,32 км². Довжина 40 км. Повний об'єм становить 62,5 млн м³, корисний — 17,9 млн м³.

Замінування росіянами дамб - що відомо

Нагадаємо, російські війська ймовірно готують провокацію проти України на території Білгородської області, заміновуючи дамби для створення потенційної катастрофи. Вони планують підрив гідроспоруд, щоб звинуватити Україну в еколого-гуманітарних наслідках, розповів полковник Віталій Саранцев.

Військовий експерт Роман Світан пояснив, що підрив дамб, як це було з Каховською ГЕС, використовується для тимчасового сповільнення просування Сил оборони України. Росіяни не зважають на екологічні наслідки, головне для них — миттєвий ефект у бою.

Як повідомляв Главред, у серпні росіяни атакували Київську ГЕС. На щастя, дамба не зазнала суттєвих ушкоджень.

Читайте також:

Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред