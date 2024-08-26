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Масований удар РФ: у КОВА розповіли про пошкодження дамби Київської ГЕС

Олексій Тесля
26 серпня 2024, 16:38
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За словами Руслана Кравченка, проїзд дамбою Київської ГЕС відкриється за відсутності нових атак РФ.
Скріншот
Руслан Кравченко розповів про наслідки масованого удару РФ / Колаж: Главред, Фото: t.me/kyivoda, скріншот

Проїзд дамбою Київської ГЕС у Вишгороді відкриється приблизно близько 16:00 за відсутності додаткових атак, істотних ушкоджень на дамбі немає, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Проїзд дамбою Київської ГЕС відкриється приблизно близько 16:00, якщо не буде додаткових повітряних тривог і атак", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами глави КОВА, він побував на всіх пошкоджених місцях. "(...) все відновимо, всі пошкодження ліквідуємо", - заявив він. За його словами, усі необхідні служби задіяні та ведуть відповідні ремонтні роботи.

відео дня

Кравченко підтвердив, що на дамбі немає суттєвих пошкоджень. Коментуючи ситуацію з енергопостачанням в області, Кравченко повідомив, що енергетики працюють над усуненням проблем і відновленням поставок е/е в повному обсязі.

"Будуть проаналізовані всі наслідки... Поступово будемо підключати всіх абонентів. Робота триває з ранку, і вона не закінчиться поки кожен громадянин не буде з електроенергією", - сказав він.

  • Наслідки удару РФ по Київській області
    Наслідки удару РФ по Київській області t.me/kyivoda
  • Наслідки удару РФ по Київській області
    Наслідки удару РФ по Київській області t.me/kyivoda
  • Наслідки удару РФ по Київській області
    Наслідки удару РФ по Київській області t.me/kyivoda
  • Наслідки удару РФ по Київській області
    Наслідки удару РФ по Київській області t.me/kyivoda
  • Наслідки удару РФ по Київській області
    Наслідки удару РФ по Київській області t.me/kyivoda
  • Наслідки удару РФ по Київській області
    Наслідки удару РФ по Київській області t.me/kyivoda

Раніше повідомлялося, що Київська ГЕС стала одним з атакованих російськими окупантами вранці 26 серпня енергооб'єктів, кілька телеграм-каналів розмістили відео з нібито вибухами на дамбі. Глава Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки Андрій Коваленко повідомив, що загроза греблі Київської ГЕС відсутня.

Що відомо про Київську ГЕС

Київська гідроелектростанція - гідроелектростанція на річці Дніпро у Вишгороді, Київська область, повідомляє Вікіпедія.

Гребля завдовжки 288 м створює Київське водосховище з метою виробництва гідроелектроенергії та судноплавства за допомогою шлюзу на греблі. Перший з 20 генераторів електростанції був введений в експлуатацію в 1964 році, а останній - в 1968 році. Разом з Київською гідроакумулюючою електростанцією вона створює гідроенергетичний комплекс. Експлуатується компанією "Укргідроенерго".

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, вранці 26 серпня РФ атакує Україну з повітря - окупанти підняли в небо 11 бортів Ту-95, шість бортів ТУ-22М3. У Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові та інших містах прогриміли вибухи. Унаслідок удару РФ відомо про загиблих і поранених.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві прогриміли вибухи, у деяких районах зникло світло і вода. У деяких районах столиці зникло світло, є проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. Ворог ударив по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомлялося раніше, після масованого удару РФ у багатьох містах України відключення водопостачання. РФ атакувала ракетами і дронами інфраструктурні та енергетичні об'єкти в Україні.

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