Масований удар РФ: у КОВА розповіли про пошкодження дамби Київської ГЕС

Проїзд дамбою Київської ГЕС у Вишгороді відкриється приблизно близько 16:00 за відсутності додаткових атак, істотних ушкоджень на дамбі немає, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
"Проїзд дамбою Київської ГЕС відкриється приблизно близько 16:00, якщо не буде додаткових повітряних тривог і атак", - сказав він в ефірі національного телемарафону.
За словами глави КОВА, він побував на всіх пошкоджених місцях. "(...) все відновимо, всі пошкодження ліквідуємо", - заявив він. За його словами, усі необхідні служби задіяні та ведуть відповідні ремонтні роботи.
Кравченко підтвердив, що на дамбі немає суттєвих пошкоджень. Коментуючи ситуацію з енергопостачанням в області, Кравченко повідомив, що енергетики працюють над усуненням проблем і відновленням поставок е/е в повному обсязі.
"Будуть проаналізовані всі наслідки... Поступово будемо підключати всіх абонентів. Робота триває з ранку, і вона не закінчиться поки кожен громадянин не буде з електроенергією", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що Київська ГЕС стала одним з атакованих російськими окупантами вранці 26 серпня енергооб'єктів, кілька телеграм-каналів розмістили відео з нібито вибухами на дамбі. Глава Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки Андрій Коваленко повідомив, що загроза греблі Київської ГЕС відсутня.
Що відомо про Київську ГЕС
Київська гідроелектростанція - гідроелектростанція на річці Дніпро у Вишгороді, Київська область, повідомляє Вікіпедія.
Гребля завдовжки 288 м створює Київське водосховище з метою виробництва гідроелектроенергії та судноплавства за допомогою шлюзу на греблі. Перший з 20 генераторів електростанції був введений в експлуатацію в 1964 році, а останній - в 1968 році. Разом з Київською гідроакумулюючою електростанцією вона створює гідроенергетичний комплекс. Експлуатується компанією "Укргідроенерго".
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, вранці 26 серпня РФ атакує Україну з повітря - окупанти підняли в небо 11 бортів Ту-95, шість бортів ТУ-22М3. У Кривому Розі, Кропивницькому, Харкові та інших містах прогриміли вибухи. Унаслідок удару РФ відомо про загиблих і поранених.
Раніше повідомлялося про те, що в Києві прогриміли вибухи, у деяких районах зникло світло і вода. У деяких районах столиці зникло світло, є проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. Ворог ударив по енергетичній інфраструктурі.
Як повідомлялося раніше, після масованого удару РФ у багатьох містах України відключення водопостачання. РФ атакувала ракетами і дронами інфраструктурні та енергетичні об'єкти в Україні.
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