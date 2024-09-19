Ситуація може різко змінитись: РФ готує нову провокацію і замінувала дамби - ЗСУ

За даними ЗСУ, Росія може готувати провокації для подальшого звинувачення України в затопленнях населених пунктів та екологічній катастрофі.

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Підрив дамб може спричинити повені, затоплення населених пунктів / Колаж Главред, фото: УНІАН

Російські війська, ймовірно, готують нову провокацію проти України на території Білгородської області. Для цього, ворог замінував дамби, щоб у зручний момент звинуватити Україну в катастрофічних еколого-гуманітарних наслідках їх підриву. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев.

Він відзначив, що російські війська займаються не лише зведенням фортифікаційних споруд навколо міста Білгород, а й заміновують гідроспоруди спеціального та загального призначення.

"Це можна розцінити як "закладку" на майбутнє - якщо, наприклад, ситуація різко зміниться і росіянам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування Сил оборони України, а можна припустити і те, що РФ готує провокації на гідротехнічних спорудах, щоб надалі звинуватити Україну у екологічних та гуманітарних наслідках" - повідомив Саранцев. відео дня

Він також зазначив, що такі дії можуть використовуватись для мобілізації населення та відволікання уваги від внутрішніх проблем, а підрив дамб здатен спричинити масштабні повені, затоплення населених пунктів та екологічну катастрофу.

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Що таке ОТУ "Харків"? Оперативне-тактичне угруповання "Харків" (ОТУ "Харків") — об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Створене під час російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі, пише Вікіпедія.

Бої на Харківщині - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України покращили своє тактичне становище та відрізали російських окупантів від логістики в районі Липців на Харківщині, змусивши ворога перейти до оборони. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев.

Також серед російських військових на передовій у Харківській області зафіксовані масові випадки отруєнь через неякісну їжу та воду, повідомляє ОТУ "Харків".

Останні тижні російські війська активно просувалися на Донецькому напрямку, що викликало занепокоєння щодо стабільності фронту. Проте успішні дії ЗСУ в Курській області та нещодавній провал операції росіян на Харківщині кардинально змінили хід війни, зазначив військовий експерт Сергій Кузан. За його словами, зараз російська армія не здатна продовжувати наступальні дії.

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