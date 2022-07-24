Війська РФ в паніці: ЗСУ отримали зброю від Заходу і успішно просуваються на Херсонщині – експерт

Успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку стали причиною заяв у Росії про готовність перемовин з Києвом - експерт / Колаж Суспільне, Генштаб ЗСУ

Збройні сили України отримали зброю від Заходу та проводять успішні контрнаступальні дії у Херсонській області. Окупаційні війська РФ змушені за ситуацією змінювати свої плани. Вони розуміють, що опинилися у "вкрай некомфортній" обстановці і намагаються перекинути війська на південь. Подібні маневри позначаються на їх наступальних можливостях на східному фронті. В української армії є всі шанси для звільнення Херсона. Про це заявив колишній міністр оборони, керівник Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк.

У ефірі Радіо НВ він розповів про те, що сьогодні сили оборони України відчувають себе більш впевнено, оскільки отримали більше одиниць важких озброєнь від Заходу. Російські війська панікують і намагаються перекинути сили на південний напрямок. Ситуація впливає на їхні плани щодо наступу на сході країни. Їм доводиться міняти свою схему дій в хаотичному порядку.

читайте такожУ ОП припускають другий "жест доброї волі" РФ у Херсоні: Подоляк назвав умову"Сьогодні ми відчуваємо себе впевненіше, у нас є більша кількість західної зброї. Тому наразі росіяни панікують. Ми бачимо дуже серйозні спроби перекидання техніки, військ на південь. Це впливає на хід подій на сході, тобто вони можуть фактично здійснювати наступ тільки на одному операційному напрямку. Поки що ми бачимо, що вони в терміновому порядку коригують плани, намагаються зрозуміти, що їм робити і знаходяться у вкрай некомфортному стані для себе", - вважає Загороднюк.

Також він додав, що саме тому від російських представників звучать заяви про готовність до перемовин з Києвом.

"Звідти ми чуємо і заяви про перемовини, про якісь припинення вогню, тому що вони розуміють, що їм не вдасться, на відміну від України, тримати напругу на декількох операційних напрямках", - пояснив експерт.

Також Андрій Загороднюк підкреслив, що армія України має всі шанси для того, щоб звільнити захоплений росіянами Херсон.

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Ситуація у Херсонській області

Радник керівника Херсонської ОВА Сергій Хлань 23 липня заявив, що ЗСУ завдали удару по мосту поблизу села Дар'ївка через річку Інгулець. За його словами, українські війська ефективно руйнують лінії забезпечення окупаційної армії РФ. Сили оборони України готуються до контрнаступу в регіоні.

Фахівці американського Інституту вивчення війни вважають, що армія України, ймовірно, готується, або вже розпочала контрнаступ у Херсонській області. На думку аналітиків, зараз інформація з відкритих джерел щодо ходу бойових дій, швидше за все, стане обмеженою. Можливо, відомості надходитимуть із запізненням.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань 24 липня сказав, що ЗСУ поступово переходять до контрнаступу у Херсонській області. Як стверджує депутат, війська України реалізували стратегічні кроки, коли вдарили по Антонівському та Дар'ївському мостах, а також знищили боєприпаси, командні пункти, техніку в тилу ворога і по лінії зіткнення.

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