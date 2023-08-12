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Війська РФ в Криму злякалися морських дронів і ударів по Чорноморському флоту

Андрій Ганчук
12 серпня 2023, 14:18 оновлено 12 серпня, 14:23
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Окупаційні війська Росії намагаються облаштувати все більше позицій на захопленому Кримському півострові, особливо в районі Чорноморського флоту.
Морський дрон, ЧФ РФ
Війська Росії в Криму бояться ударів морських дронів / Колаж: Главред, фото: Defence-ua.com, Чорноморський флот РФ

Російські окупаційні війська в захопленому Криму зміцнюють "оборонні" позиції, вчаться протидіяти морським дронам і диверсіям. Навчають навичкам протидії екіпажі кораблів і морську охорону. Про це розповіли в Міністерстві оборони України.

Як повідомили на медійному майданчику Сил оборони Military Media Center, загарбники намагаються зміцнити свої позиції в Криму і вчаться протидіяти диверсіям

"Росіяни намагаються облаштувати більше позицій у тимчасово окупованому Криму. Також ворог проводить заходи з протидиверсійної боротьби. Особливо такі заходи стосуються пунктів базування флоту", - наголошується в повідомленні.

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Також зазначено, що вони вчать екіпажі кораблів і берегову охорону відбивати атаки морських дронів.

"Екіпажі кораблів і особовий склад берегової оборони окупантів вчаться протидії морським ударним дронам", - підкреслюється в повідомленні.

Ситуація в Криму

Україна взяла Крим під вогневий контроль, тепер ЗСУ дістають до практично будь-якої точки захопленого Росією півострова, сказав представник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. За його словами, у Києва є озброєння, які дозволяють наносити удари по військових об'єктах на півострові.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що якщо ЗСУ зруйнують всі мости, які ведуть від материка до Криму, півострів стане островом. Російські окупанти залишаться без логістики і не зможуть її налагодити ані поромними переправами, ані кораблями.

12 серпня вдень на Кримському мосту прогриміли вибухи. Естакада деякий час була в диму. Періодично на мосту з'являється нове задимлення. Окупанти кажуть, що їхня ППО нібито "відбила атаки" і звинуватили в інциденті Україну.

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