ГУР - про атаки на кораблі Росії: ЧФ РФ вразливий, ворогові скрізь небезпечно

Великий десантний корабель Оленегорський Гірник серйозно пошкоджено, найближчим часом ми його не побачимо, вважає речник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

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Кораблі Чорноморського флоту РФ уразливі перед сучасними засобами ураження - військова розвідка України / Колаж: Главред, фото: соцмережі

Атаки десантного корабля країни-агресора Росії Оленегорський гірник і танкера SIG у Чорному морі показали, що Чорноморський флот окупантів вже не здається таким невразливим. Окупанти ніде не можуть відчувати себе в безпеці. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що окупанти Росії прорахувалися, коли сподівалися на свій флот. Під час Великої війни з'ясувалося – військові кораблі можна вражати меншими, але більш сучасними засобами.

"Тривають заходи, які є прямими наслідками вторгнення та окупації ра**истів в Україну. Те, що вони думали буде працювати їм на користь, а саме їхній флот, в сучасних умовах не здається вже таким невразливим для інших менших, але більш сучасних засобів. Тому окупанти не можуть відчувати себе в безпеці на всіх територіях", - зазначив Юсов. відео дня

Крім того, він додав, що росіяни навряд чи незабаром відновлять великий десантний корабель Оленегорський гірник.

"Конструкція робилася не на території сучасної РФ, пошкодження там дуже значні. І, звичайно, найближчим часом цього "Оленегорського гірника" ми не побачимо", - підкреслив Андрій Юсов.

Атака кораблів Росії

Невідомий дрони атакували військово-морську базу Росії в місті Новоросійськ 4 серпня. У Міноборони агресора звинуватили в інциденті Київ і заявили про нібито "знищення всіх дронів вогнем з кораблів".

Було підбито великий десантний корабель РФ Оленегорський гірник. Один з відсіків корабля затопило. Він перекинувся на бік, після чого був відбуксирований до берега.

У ніч на 5 серпня невідомі Морські дрони атакували танкер SIG російських окупантів у Керченській протоці. Нафтове судно отримало пробоїну. За даними журналістів, атака - результат спецоперації СБУ та ВМС ЗСУ.

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