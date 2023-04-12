Війська РФ у блокаді та десант ЗСУ в Криму: експерт пояснив, чому ворог не втримає півострів

Агресор Росія за роки окупації Криму не змогла зробити з півострова укріплений район і тепер змушена рити непотрібні окопи, вважає Сергій Грабський.

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Україна могла б відправити десант до Криму, але у Києва немає такої можливості - Грабський / Колаж 28-а ОМБр, УНІАН

Країні-окупанту Росії за роки окупації Кримського півострова не вдалося зробити з нього укріплений район. До того ж в ситуації ізоляції, в якій можуть опинитися російські загарбники, жодна армія не змогла утримати контроль над Кримом. Україна могла б відправити на півострів десант, але у Києва немає такої можливості, а історія показала, що подібні військові операції проводити не потрібно. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Сергій Грабський.

В інтерв'ю Главреду у відповідь на питання про те, як агресор Росія зібралася утримувати захоплений Крим, він акцентував увагу на провалі планів Москви створити на півострові укріплений район.

"За весь період окупації Росія не зробила з Криму укріплений район. Зараз ми спостерігаємо квапливі дії-противник на окупованому півострові намагається створити лінії оборони. Але справа в тому, що жодна армія, якою б потужною вона не була, не змогла утримати Крим, якщо потрапляла в блокаду на півострові. Географічні особливості не дозволяють утримувати Крим, якщо у військ немає плацдарму на материку. І російські окопи, і так звані укріплення, які вони споруджують на березі моря – лише знущання над екологією півострова. З військової точки зору це позбавлене всякого сенсу. Тут можна говорити хіба що про корупцію або розпил бюджету", - пояснив Грабський.

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Також він додав, що Київ міг би відправити десант на Кримський півострів, однак такої можливості немає. До того ж жодна висадка десанту в Криму не була успішною.

"Україна могла б відправити десант до Криму, проте у нас немає транспортних засобів для переміщення на півострів навіть роти. Більш того, історичний досвід свідчить про те, що жодна висадка десанту на Кримський півострів не була успішною. Десантні операції Червоної армії часів Другої світової війни є тому підтвердженням", - підкреслив Сергій Грабський.

Звільнення Криму

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес раніше сказав, що звільнення ЗСУ окупованого Криму змінить стратегічну ситуацію на фронті.

Найперспективнішим варіантом для українських військ він бачить розсічення так званого "сухопутного коридору" до захопленого Криму.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга сказав, що Україна може піти на перемовини з країною-окупантом Росією після того як ЗСУ вийдуть до Криму. Пізніше він уточнив, що це тільки одна з можливих опцій.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україна може звільнити Крим протягом 5-7 місяців.

На думку чиновника, у Москви немає ресурсів для утримання півострова. Перемовини можуть відбутися тільки в разі виведення Росією своїх окупантів з Кримського півострова.

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