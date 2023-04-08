У Зеленського назвали найбільш ймовірний сценарій звільнення Криму

РФ не хоче комунікувати на тему політико-дипломатичного врегулювання, нагадала Таміла Ташева.

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Таміла Ташева розповіла про підготовку звільнення Криму / УНІАН/injir.media

Про ймовірні сценарії звільнення захопленого РФ Криму розповіла постійний представник президента в Криму Таміла Ташева.

"Ми не виключаємо і політико-дипломатичний елемент для мінімізації втрат серед цивільного населення, військових, руйнування цивільної інфраструктури. Але ми добре розуміємо, що, швидше за все, звільнення буде військовим шляхом", — заявила вона в ефірі "Радіо Свобода".

На думку постійного представника президента в Криму, події навколо спроб РФ анексувати чотири українські області - Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку - показали, що військовий елемент відновлення контролю над Кримським півостровом став ключовим.

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"Російська Федерація не хоче комунікувати на тему політико-дипломатичного врегулювання. Як не хотіла комунікувати до повномасштабного вторгнення, так і після. Ми розуміємо, що нам нема з ким комунікувати", — каже вона.

Разом з тим Ташева запевняє, що оновлена "Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму", буде готова вже влітку.

"Можливо, в червні-липні планується засідання РНБО України, де буде прийнята оновлена "Стратегія деокупації та реінтеграції", яка буде враховувати повномасштабне вторгнення і розуміння того, що деокупація може відбутися в більш короткі терміни", — додала вона.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що країна-окупант Росія влаштувала тотальне беззаконня в окупованому Криму. Немає ніяких альтернативних варіантів, крім звільнення Україною півострова. Саме з окупації Кримського півострова почалася спроба Москви поневолити українців і народи цивілізованої Європи.

Він сказав про те, що звільнення Криму – безальтернативний варіант подальшого розвитку подій.

Заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга зазначив, що Україна допускає переговори з агресором Росією щодо Криму в якості однієї з опцій після виходу українських військ на адмінкордон Херсонської області.

"Це не означає, що ми виключаємо шлях звільнення (Кримського півострова, – ред.) нашою армією", — підкреслив Сибіга.

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