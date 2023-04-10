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Жодного статусу "автономної республіки": Світан розповів, що буде з Кримом

Андрій Ганчук
10 квітня 2023, 04:00
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У Кримській області звільниться багато житлової площі і туди почнуть переселятися учасники війни агресора Росії проти України, вважає Роман Світан.
Світан, Крим
Крим перетвориться на Кримську область, жодних автономій більше не буде - Світан / Колаж GoogleMaps, Главред

Після звільнення Криму він повинен стати Кримською областю. Україна - унітарна держава, тому жодних автономій бути не повинно. На півостров переселяться багато учасників бойових дій і ніяких сепаратистських рухів там більше не буде. Про це заявив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Роман Світан.

В ефірі радіо НВ він розповів про те, що після деокупації Криму жодної автономної Республіки там більше не буде. Півострів стане Кримською областю.

"А далі (після звільнення від російської окупації) з Кримом взагалі все просто. Обов'язково привести у відповідність до міжнародних норм Конституцію. Ми маємо унітарну державу. У нас не повинно бути ніяких автономій", - зазначив Світан.

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За його словами, до вже звільненого ЗСУ півострову переїдуть багато учасників бойових дій. Росіяни змушені будуть забути про Крим назавжди, жодних сепаратистських рухів там не виникне.

"Тобто Крим - це буде велика зона учасників бойових дій. І питань більше в Криму ніколи не виникне - і сепаратистських рухів або можливості кудись "повернутися". Тобто назавжди росіяни за Крим забудуть, якщо там будуть жити мінімум півмільйона убдшників з сім'ями — це півтора мільйона людей. Півтора мільйона людей будуть відновлювати своє психічне, фізичне здоров'я і відновлювати Крим як частину України", - підкреслив Роман Світан.

Повернення Криму в Україну

Колишній командувач американськими військами в Європі Бен Ходжес раніше заявив, що звільнення ЗСУ Криму змінить стратегічну ситуацію у війні Росії проти України.

Згідно з прогнозом Ходжеса, пріоритетом української армії стане розсічення російського "сухопутного коридору" до окупованого Криму. Ходжес очікує успішної операції українських військ.

Заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга сказав, що Україна припускає проведення перемовин з агресором Росією щодо Криму. Однак це лише одна з можливих опцій, яка може запрацювати після виходу українських військ на адміністративний кордон Херсонської області.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Україні може повернути Крим протягом 5-7 місяців. За словами чиновника, у Росії немає ресурсів для утримання захопленого півострова. Також він додав, що перемовини з Москвою можуть відбутися тільки тоді, коли окупанти заберуть з півострова всі свої війська.

Дивіться відео Главред - Світан розповів, як війська РФ підуть з Криму в рамках "жесту доброї волі"

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